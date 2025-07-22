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60 суток без права внесения залога – суд в Киеве взял под стражу отца сотрудника НАБУ Сентября Магамедрасулова

18:44, 22 июля 2025
В Киеве суд взял под стражу отца руководителя детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова.
60 суток без права внесения залога – суд в Киеве взял под стражу отца сотрудника НАБУ Сентября Магамедрасулова
Источник фото: Радио Свобода
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Отцу руководителя детективов НАБУ Руслана МагамедрасуловаСентябрю Магамедрасулову — суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает Общественное.

Защитник Сентября Магамедрасулова Сергей Захарченко заявил, что сторона защиты планирует обжаловать соответствующее решение суда.

Напомним, 21 июля суд также взял под стражу самого Руслана Магамедрасулова — руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ. Ему избрана мера пресечения до 16 августа также без возможности внесения залога.

Ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали Руслана Магамедрасулова. По версии следствия, Магамедрасулов отвечал за координацию работы НАБУ в прифронтовых регионах с базированием в городе Днепр. При этом он имел связи с представителями РФ, в частности с экономическим сектором, и налаживал с ними коммерческие договоренности по реализации технической конопли.

Также в НАБУ заявили, что СБУ и Офис Генпрокурора провели 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ, в то время как директор НАБУ Семен Кривонос находился в Великобритании.

Кроме того, Служба безопасности Украины 21 июля пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

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суд НАБУ

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