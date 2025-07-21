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СБУ провела перевірку у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – керівник САП Клименко за кордоном

11:45, 21 липня 2025
Керівник САП Олександр Клименко разом з директором НАБУ Семеном Кривоносом знаходяться за кордоном у відрядженні – у САП повідомили про перевірки СБУ після повідомлення про 70 обшуків у НАБУ.
СБУ провела перевірку у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – керівник САП Клименко за кордоном
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Служба безпеки України 21 липня прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Про це повідомили у САП.

«Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні», підкреслили у САП.

Отже, керівник САП Олександр Клименко разом з директором НАБУ Семеном Кривоносом знаходяться за кордоном у відрядженні.

Раніше у НАБУ повідомили про 70 обшуків, які проводяться СБУ та Офісом Генпрокурора стосовно щонайменше 15 працівників.

«На момент початку зазначених дій директор НАБУ Семен Кривонос перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну», додали у Бюро.

При цьому у САП заявили, що перевірка стосовно дотримання держтаємниці начебто «може призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП».

«Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити «злиття» інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП», підкреслили у САП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали Руслана Магамедрасулова — керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро. Наразі йому готується повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору. Як повідомляється, Магамедрасулов відповідав за координацію роботи НАБУ у прифронтових регіонах із базуванням у місті Дніпро. Водночас він мав зв’язки з представниками РФ, зокрема з економічним сектором, та налагоджував із ними комерційні домовленості щодо реалізації технічної коноплі.

Також СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, цей парламентар був топовим агентом фсб рф (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Наразі йому заочно повідомлено про підозру за такими статтями КК ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ САП кордон

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