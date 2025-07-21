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Ченцов, Кислиця, Стефанішина, Маркарова, Зварич та Омельченко нагороджені орденами за професіоналізм

11:44, 21 липня 2025
Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України працівників дипломатичної служби.
Ченцов, Кислиця, Стефанішина, Маркарова, Зварич та Омельченко нагороджені орденами за професіоналізм
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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №503/2025 про відзначення державними нагородами працівників дипломатичної служби за їхній внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також за плідну дипломатичну діяльність і високий професіоналізм.

Орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено Всеволода Ченцова, Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

Орден «За заслуги» ІІ ступеня отримали Сергій Кислиця, перший заступник Міністра закордонних справ України, та Ольга Стефанішина, Спеціальний уповноважений Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Орденом «За заслуги» III ступеня відзначено Василя Зварича, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чеській Республіці, та Вадима Омельченка, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці.

Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджено Оксану Маркарову, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

Медаллю «За працю і звитягу» відзначено Ганну Панкову та Тетяну Поліянц, головних спеціалістів відділів Управління та Департаменту Міністерства закордонних справ України.

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МЗС Володимир Зеленський

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