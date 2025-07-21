Ченцов, Кислица, Стефанишина, Маркарова, Зварич и Омельченко награждены орденами за профессионализм

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №503/2025 о награждении государственными наградами работников дипломатической службы за их вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, консолидацию международной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм.
Орденом «За заслуги» I степени награжден Всеволод Ченцов, Представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии.
Орден «За заслуги» II степени получили Сергей Кислица, первый заместитель Министра иностранных дел Украины, и Ольга Стефанишина, Специальный уполномоченный Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.
Орденом «За заслуги» III степени отмечены Василий Зварич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике, и Вадим Омельченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Французской Республике.
Орденом княгини Ольги I степени награждена Оксана Маркарова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.
Медалью «За труд и доблесть» отмечены Анна Панкова и Татьяна Полиянц, главные специалисты отделов Управления и Департамента Министерства иностранных дел Украины.
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