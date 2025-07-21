Зеленский назначил 16 новых послов и определил приоритеты для дипломатии на полгода

21 июля объявят приоритеты внешней политики на следующие полгода.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утром 21 июля провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и командой Офиса после получения докладов от военных и министра внутренних дел.

По итогам встречи был финализирован процесс отбора кандидатов на должности руководителей дипломатических учреждений. Глава государства назначил 16 новых послов Украины за рубежом.

«Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности», — подчеркнул Зеленский.

Кого и в каких странах назначили, Президент не уточняет. Указов на сайте ОП также пока нет.

Кроме того, сегодня состоится совещание с украинскими послами, в ходе которого будут определены ключевые приоритеты внешней политики на ближайшие шесть месяцев.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о начале работы по программе нынешнего совещания послов. Также они согласовали решение о замене руководителей в некоторых посольствах.

Андрей Сибига сообщил, что Владимир Зеленский 21 июля проведет конференцию послов, которая носит название «От силы дипломатии к дипломатии силы».

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