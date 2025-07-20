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Володимир Зеленський збере конференцію послів України — Андрія Сибіга повідомив деталі

18:21, 20 липня 2025
Конференцію послів отримала назву «Від сили дипломатії до дипломатії сили».
Володимир Зеленський збере конференцію послів України — Андрія Сибіга повідомив деталі
Фото: x.com/andrii_sybiha
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів. Також вони узгодили рішення про заміну керівників у деяких посольствах.

Андрій Сибіга повідомив, що Володимир Зеленський 21 липня проведе конференцію послів, яка має назву «Від сили дипломатії до дипломатії сили». Про це він написав на своїй сторінці в соцсети X.

Він заявив, що десятки послів України в іноземних країнах разом із ним 20 липня відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Посли відвідали безпосередньо позиції, а також Оріхівський район разом із містом Оріхів.

Дипломатам, за словами Сибіги, показали окопи, підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки в Оріхові. Дипломати повинні були побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками ворога.

«Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу. Попри постійний російський терор, регіон живе, розвивається та зберігає свій стійкий дух», - написав Сибіга.

Також, за словами голови МЗС України, 21 липня президент Зеленський відкриє конференцію послів в Україні під назвою «Від сили дипломатії до дипломатії сили». Візит до Запорізької області дасть іноземним дипломатам розуміння імпульс до досягнення більших результатів у справі миру в Україні.

«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої плідної роботи на благо нашої країни. Я вдячний Івану Федорову, голові Запорізької обласної адміністрації, за цей візит та його самовіддану працю», - додав Сибіга.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що найближчим часом буде видано близько 20 президентських указів щодо звільнення та призначення послів.

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Володимир Зеленський Андрій Сибіга

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