Нардеп Федієнко пояснив, кому з чоловіків 18-24 років можуть дозволити виїзд за кордон

Законопроект щодо виїзду за кордон українських чоловіків віком 18-24 роки стосується лише студентів.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у парламенті обговорюють ініціативу, щоб дозволити чоловікам віком від 18 до 25 років виїжджати за кордон.

У свою чергу член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко підкреслив, що законопроект щодо виїзду за кордон українських чоловіків віком 18-24 роки стосується лише студентів. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Київ 24».

Відповідаючи на запитання щодо можливого надання права на виїзд за кордон чоловікам віком 18-24 років, парламентар зауважив, що така ініціатива дійсно існує.

Йдеться про законопроект №12361, про який раніше писала «Судово-юридична газета». Федієнко зазначив, що він надає право «для тих, хто намагається отримати відповідну освіту... дати право безперешкодно виїжджати і повертатися до України».

«Тут питання в тому, що зараз ми маємо ситуацію, коли юнаки в 17 років виїжджають за межі України, а потім вони вже не повертаються», - сказав Федієнко.

Він додав, що «ми повинні дати таким юнакам право повертатися хоча б на літні канікули».

«Можливо, вони ухвалять потім інше рішення і залишаться в країні. Це ж їхнє право», - зауважив депутат.

Він сподівається, що цей законопроект «хоча б пройде комітет і потрапить на перше читання», а коли зайде в парламент, то «дійсно тоді тільки почнеться дискусія».

Нагадаємо, Федір Веніславський анонсував законопроект про можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років.

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