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Нардеп Федиенко объяснил, кому из мужчин 18-24 лет могут разрешить выезд за границу

18:03, 20 июля 2025
Законопроект о выезде за границу украинских мужчин в возрасте 18-24 лет касается только студентов.
Нардеп Федиенко объяснил, кому из мужчин 18-24 лет могут разрешить выезд за границу
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламенте обсуждают инициативу разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет.

В свою очередь, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко подчеркнул, что законопроект касается исключительно студентов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев 24».

Отвечая на вопрос о возможном предоставлении права на выезд мужчинам 18–24 лет, депутат подтвердил существование такой инициативы.

Речь идет о законопроекте №12361, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». Федиенко отметил, что он предоставляет право «тем, кто стремится получить соответствующее образование... свободно выезжать и возвращаться в Украину».

«Проблема в том, что сейчас юноши в 17 лет выезжают за пределы Украины, а потом уже не возвращаются», — сказал Федиенко.

Он добавил, что «мы должны дать таким юношам право возвращаться хотя бы на летние каникулы».

«Возможно, потом они примут другое решение и останутся в стране. Это же их право», — отметил депутат.

Он выразил надежду, что этот законопроект «хотя бы пройдет комитет и попадет на первое чтение», а после внесения в парламент «только тогда действительно начнется обсуждение».

Напомним, Федор Вениславский анонсировал законопроект о возможности выезда за границу мужчин до 24 лет.

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