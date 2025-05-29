Федор Вениславский анонсировал законопроект о возможности выезда за границу мужчин до 24 лет

По словам Вениславского, в комитете по национальной безопасности обсуждают формат законопроекта о разрешении выезда за границу мужчинам 23–24 лет.

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Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский прокомментировал вопрос о тенденции отправления родителями за границу юношей до 18 лет.

«Этот вопрос обсуждается в комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с разными группами и фракциями в парламенте о том, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение. Чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая уезжает за границу и затем не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет действуют ограничения на выезд, которые мы ввели.

Есть идея, чтобы до 23–24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении. Чтобы молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не искали каких-то обходных путей, не были вынуждены оставаться за границей и не теряли связь с Украиной.

Этот вопрос очень чувствительный, потому что, во-первых, сложно определить грань, с какого возраста молодой человек может выезжать или не может. Но мы обсуждаем этот вопрос, понимание необходимости его решения есть», — отметил он.

«Думаю, что в краткосрочной перспективе в парламенте появятся соответствующие законодательные инициативы, чтобы исправить эту ситуацию», — добавил Вениславский.

Автор: Наталя Мамченко

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