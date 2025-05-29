Федір Веніславський анонсував законопроект про можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років

За словами Веніславського, у комітеті з нацбезпеки обговорюють формат законопроекту про дозвіл виїзду за кордон чоловікам 23-24 років.

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Член Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський прокоментував питання стосовно тенденції на відправлення за кордон батьками хлопців до 18 років.

«Це питання обговорюється у комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними групами і фракціями у парламенті про те, що це питання найближчим часом має бути поставлене на вирішення. Для того, щоб ми втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років обмеження на виїзд діють, які ми запровадили.

Є ідея, щоб десь до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні. Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не шукали якихось шляхів, не були змушені залишатися за кордоном і не втрачали зв’язок з Україною.

Це питання дуже сенситивне, тому що, по-перше, складно визначити таку межу, з якої молода людина може виїжджати чи не може. Але ми це питання обговорюємо, розуміння про необхідність цього питання є», зазначив він.

«Думаю, що в короткостроковій перспективі у парламенті будуть відповідні законодавчі ініціативи для того, щоб таку ситуацію виправити», додав Веніславський.

Автор: Наталя Мамченко

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