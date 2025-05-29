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У РФ відповіли на вимогу України передати «меморандум» щодо припинення вогню

13:24, 29 травня 2025
У Путіна фактично відмовилися передавати «меморандум».
У РФ відповіли на вимогу України передати «меморандум» щодо припинення вогню
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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вимога України про передачу "меморандуму" щодо припинення вогню є "неконструктивною".

"РФ якраз і запропонувала в понеділок 2 червня зустрітися у Стамбулі та почати обговорення цих проектів. Тому вимагати негайно, не негайно, — це все неконструктивно", — заявив Пєсков. 

За його словами, Україна ще не дала згоди на нову зустріч у Стамбулі 2 червня.

Пєсков відмовився також коментувати, які умови висуватиме РФ у своєму "меморандумі".

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва запропонувала Україні провести новий раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня.

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, що для організації зустрічі з делегацією РФ 2 червня спочатку потрібен їх меморандум.

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рф Україна війна переговори

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