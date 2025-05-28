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Рустем Умєров заявив, що для зустрічі з делегацією РФ від них потрібен меморандум

21:57, 28 травня 2025
Очільник делегації України на перемовинах з РФ Умєров пояснив, що для організації зустрічі з делегацією РФ 2 червня спочатку потрібен їх меморандум.
Рустем Умєров заявив, що для зустрічі з делегацією РФ від них потрібен меморандум
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Міністр оборони Рустем Умєров, який є очільником делегації України на перемовинах з РФ, заявив, що для організації нової зустрічі з російською делегацією 2 червня спочатку потрібен їх меморандум. Він зазначив, що українська сторона передала російській делегації документ із позицією України, і росіяни його отримали.

Умєров додав, що тепер РФ має 4 дні на передачу свого меморандуму Україні. 

"Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній меморандум, щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ", — повідомив Рустем Умєров.

Міністр оборони також прокоментував хід переговорного процесу після зустрічі в Туреччині 16 травня, де, за його словами, світ очікував від російської сторони меморандум із пропозиціями щодо припинення вогню.

За його словами, росіяни намагалися затягнути процес, але під тиском заяв президента США Дональда Трампа, європейських лідерів та Президента України Володимира Зеленського, російська делегація повідомила про завершення документа. Проте передачу меморандуму вони досі затримують, зазначив Умєров.

"Російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну. Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною", – заявив Умєров, додавши, що дипломатія має бути змістовною, а кожна зустріч – результативною.

Нагадаємо, що Володимир Мединський, який є представником РФ на переговорах з Україною, заявив, що зателефонував міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами".  

Також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва запропонувала Україні провести новий раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня.

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рф Україна Рустем Умєров переговори

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