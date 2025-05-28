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У РФ заявили, що запропонували Україні дату і місце для обміну «меморандумами»

19:17, 28 травня 2025
Володимир Мединський заявив, що зателефонував Рустему Умєрову та нібито запропонував дату та місце зустрічі для обміну «меморандумами».
У РФ заявили, що запропонували Україні дату і місце для обміну «меморандумами»
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Як повідомляє радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко з посиланням на BBC, Володимир Мединський, який є представником РФ на переговорах з Україною, заявив, що зателефонував міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами".  

Також Мединській заявив, що це нібито він дзвонив Умєрову, а не навпаки.

"Прочитав новину, поширювану всіма світовими агентствами, що нібито мені дзвонив Умєров з приводу "меморандуму", який ми, мовляв, досі не підготували. Мовляв, щось росіяни не поспішають. Прокоментую. Усе було майже так. Тільки навпаки", - заявив Мединський. 

"Умерову зателефонував сьогодні я і запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами. Там же, одразу на місці, ми готові розпочати змістовне сутнісне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо майбутнього припинення вогню. Українська сторона пішла радитись", - стверджує Мединський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають передати свій так званий «меморандум» у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню, а Україна почитає пропозиції РФ і відповість на них. 

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