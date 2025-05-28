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Росія передасть свій «меморандум», а Україна відповість на нього – Зеленський

10:37, 28 травня 2025
Зеленський заявив, що росіяни передадуть, які вони бачать наступні кроки, чи спроможна Росія підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав.
Росія передасть свій «меморандум», а Україна відповість на нього – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що  росіяни мають передати свій так званий «меморандум» у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню, а Україна почитає пропозиції РФ і відповість на них. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 27 травня.

«Ми підтримали безумовне припинення вогню і перехід до дипломатії в тому чи іншому форматі, знов таки підкреслюємо – в будь-якому форматі, в будь-якому складі, майже в будь-якому місці цивілізованого світу зустрічатись з Росією при прямих перемовинах або при посередниці Америки, Європи тощо. Росія поставила відповідні умови в Стамбулі і ми домовилися про обмін тисячі людей. Це хороший результат», - сказав Зеленський.

За словами президента, «до інших кроків в адженді стамбульської зустрічі Росія не була готова, маю на увазі припинення вогню». Він додав, що росіяни так просто до цього не готові, і повідомили, що повернуться з якимись сигналами. Те саме передавали України США, а також зафіксувала турецька сторона під час перемовин.

«З нашого боку був міністр оборони Умєров, який контактував з паном Мединським з російської сторони. Росія сказала: ми вам передамо щось, що називається меморандумом. Передадуть, які вони бачать наступні кроки, чи спроможна Росія підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав. Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо», - наголосив Зеленський.

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росія Україна війна Володимир Зеленський

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