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Россия передаст свой «меморандум», а Украина ответит на него – Зеленский

10:37, 28 мая 2025
Зеленский заявил, что россияне передадут, какими они видят следующие шаги, способна ли Россия поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств.
Россия передаст свой «меморандум», а Украина ответит на него – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне должны передать свой так называемый «меморандум» в ответ на требование безусловного прекращения огня, а Украина прочитает предложения РФ и ответит на них. Об этом он сказал во время общения с журналистами 27 мая.

«Мы поддержали безусловное прекращение огня и переход к дипломатии в том или ином формате, снова подчеркиваем — в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира встречаться с Россией на прямых переговорах или при посредничестве Америки, Европы и так далее. Россия выдвинула соответствующие условия в Стамбуле, и мы договорились об обмене тысячи людей. Это хороший результат», — сказал Зеленский.

По словам президента, «к другим шагам в повестке стамбульской встречи Россия не была готова, имею в виду прекращение огня». Он добавил, что россияне просто так к этому не готовы и сообщили, что вернутся с какими-то сигналами. То же самое передали Украине США, а также зафиксировала турецкая сторона во время переговоров.

«С нашей стороны был министр обороны Умеров, который контактировал с господином Мединским с российской стороны. Россия сказала: мы вам передадим нечто, что называется меморандумом. Передадут, какими они видят следующие шаги, способна ли Россия поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств. Прочитаем их предложения и обязательно ответим», — подчеркнул Зеленский.

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