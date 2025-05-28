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Зеленский обсудит с Мерцем в Берлине вопросы использования дальнобойного оружия

10:36, 28 мая 2025
Владимир Зеленский во время визита в Берлин обсудит с канцлером Германии вопросы поставки и использования дальнобойного оружия.
Зеленский обсудит с Мерцем в Берлине вопросы использования дальнобойного оружия
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин обсудит с канцлером Германии Фридрихом Мерцем вопросы поставки и использования дальнобойного оружия.

«У нас есть вещи, которые мы не смогли проговорить, потому что у нас не было такого долгого формата тет-а-тет. И мы с ним договорились, что придет момент, я приеду с визитом в Берлин, и мы проговорим», — отметил он.

Президент указал, что среди всех вопросов есть и вопрос использования дальнобойного оружия.

В то же время Владимир Зеленский заметил, что никаких изменений относительно сигналов не слышал.

«Смогу, наверное, о чем-то ответить после встречи», — сказал Президент во время общения с журналистами 27 мая.

Зеленский посетит Федеративную Республику Германия, где, в частности, проведет встречу с бундесканцлером Мерцем.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность оружия, поставляемого Киеву. Впоследствии он уточнил свое заявление. Мерц подчеркнул, что его комментарии относительно снятия странами ограничений на дальность действия оружия для Украины относились к решению, принятому несколько месяцев назад.

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Германия оружие Украина война Владимир Зеленский

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