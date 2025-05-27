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Мерц уточнив свою заяву щодо зняття обмежень на далекобійну зброю Україні

10:36, 27 травня 2025
Фрідріх Мерц зробив нову заяву щодо зняття країнами обмежень на дальність дії зброї для України.
Мерц уточнив свою заяву щодо зняття обмежень на далекобійну зброю Україні
Фото: Facebook / Friedrich Merz
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Берлін більше не обмежує далекобійність зброї, що поставляється Києву. Аналогічне рішення ухвалили Велика Британія, Франція та США.

Згодом він уточнив свою заяву. Мерц підкреслив, що його коментарі щодо зняття країнами обмежень на дальність дії зброї для України відносилися до рішення, прийнятого кілька місяців тому.

«Вчора в Берліні я описав те, що трапилося вже кілька місяців тому, а саме те, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, у тому числі за межами своїх кордонів, проти військових цілей на території Росії», - сказав Мерц на прес-конференції.

Раніше стало відомо, що США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot.

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Німеччина Україна

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