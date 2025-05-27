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Працюєте за сумісництвом — чи можете отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності

12:23, 27 травня 2025
Особи, які працюють за сумісництвом, мають право на лікарняні за кожним місцем роботи згідно з чинним законодавством.
Працюєте за сумісництвом — чи можете отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, чи може особа, яка працює за сумісництвом, отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Законодавством передбачено надання застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом (Закон України від 18 грудня 2024 року № 4158-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування»).

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Розмір виплати – 100% середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника.

З шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом України.

Допомога по тимчасовій непрацездатності (внаслідок нещасного випадку на виробництві/професійного захворювання) призначається та виплачується роботодавцем, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, у розмірі 100% середньої заробітної плати. При цьому перші сімнадцять днів тимчасової непрацездатності оплачуються цим роботодавцем за власні кошти.

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Пенсійний фонд ПФУ лікарняні

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