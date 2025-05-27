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На Запоріжжі командир бригади ТрО нарахував дружині 1,2 млн грн бойових за фіктивну участь в бойових діях

11:12, 27 травня 2025
Командир бригади ТрО, його дружина та троє підлеглих тепер постануть перед судом.
На Запоріжжі командир бригади ТрО нарахував дружині 1,2 млн грн бойових за фіктивну участь в бойових діях
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На Запоріжжі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира однієї з бригад ТРО, його дружини та трьох підлеглих.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, в липні 2023 року колишній командир бригади влаштував свою дружину на посаду стрільця в підрозділ, яким сам і командував. Для прикриття родинного зв’язку подружжя навіть офіційно розірвали шлюб, однак фактично продовжували проживати разом.

Також, комбриг залучив до протиправної діяльності трьох своїх підлеглих, які забезпечили оформлення сфальсифікованих документів про нібито участь жінки в бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення. Насправді ж військовослужбовиця не брала участі у бойових завданнях, а несла службу в тилу поруч із чоловіком та навіть протягом двох тижнів перебувала за кордоном у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

Таким чином, у результаті фіктивних звітів з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала майже 1,2 млн грн додаткової грошової винагороди.

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