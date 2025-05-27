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Податкова роз’яснила, чи може юрособа перейти на спрощену систему протягом року

10:54, 27 травня 2025
Перехід на спрощену систему можливий раз на рік за умови дотримання встановлених вимог.
Податкова роз’яснила, чи може юрособа перейти на спрощену систему протягом року
Фото: unsplash
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У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області розповіли, чи може юридична особа перейти на спрощену систему оподаткування протягом року.

Платник податків, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, має право перейти на спрощену систему оподаткування. Для цього необхідно подати заяву до податкової не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового кварталу.

Такий перехід можливий лише один раз на рік.

Однак, щоб перейти на спрощену систему, потрібно виконати певні умови. Протягом усього попереднього календарного року (тобто року, що передує переходу) суб’єкт господарювання повинен дотримуватися вимог, які визначені для «спрощенців» (зокрема – обсяг доходу, види діяльності, кількість працівників тощо відповідно до статті 291.4 ПКУ).

До заяви про перехід додається розрахунок доходу за попередній рік, складений відповідно до податкових норм, зокрема правил, визначених у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Раніше ми писали,  чи можна відкликати заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування.

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