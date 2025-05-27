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В Україні вперше відзначають День Сил спеціальних операцій у нову дату

09:25, 27 травня 2025
27 травня в Україні тепер відзначають День Сил спеціальних операцій замість 29 липня — відповідно до указу Президента Володимира Зеленського.
В Україні вперше відзначають День Сил спеціальних операцій у нову дату
Фото: Сили спеціальних операцій
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У вівторок, 27 травня, Україна відзначає День Сил спеціальних операцій. Як відомо, Президент Володимир Зеленський своїм указом встановив нову дату Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ. 

Раніше він припадав на 29 липня, проте указом Зеленського дата була перенесена на 27 травня.

Командування ССО пояснило, що саме 27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення — майбутніх ССО — разом із побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового терміналу Донецького аеропорту та встановили там прапор України.

Сили спеціальних операцій ЗСУ — це окремий рід сил у складі Збройних сил,  до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

Бійці завжди перебувають на найбільш гарячих ділянках фронту та виконують найскладніші завдання.

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