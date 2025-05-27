Німеччина не змінювала обмеження дальності ударів по РФ — віцеканцлер Ларс Клінгбайль

Ларс Клінгбайль заявив, що Берлін не змінював курс щодо далекобійності ракет, що поставляються Україні.

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Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заперечив зняття обмежень на удари західною далекобійною зброєю по території РФ. За його словами, нових рішень з цього питання немає. Про це повідомляє німецький телеканал NTV.

За його словами, Німеччина не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по РФ.

"Нових рішень з цього питання немає. Ми домовились не обговорювати системи озброєнь публічно. Що стосується дальності, хочу сказати, що жодних нових домовленостей, які виходять за рамки попередньої політики уряду, немає" , - сказав Клінгбайль.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін більше не обмежує далекобійність зброї, що поставляється Києву. Аналогічне рішення ухвалили Велика Британія, Франція та США.

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