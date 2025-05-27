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У Ліверпулі госпіталізували 27 людей після наїзду автомобіля на натовп вболівальників

08:51, 27 травня 2025
Серед постраждалих є четверо дітей.
У Ліверпулі госпіталізували 27 людей після наїзду автомобіля на натовп вболівальників
Фото: Reuters/Phil Noble
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Як відомо, у центрі Ліверпуля автомобіль влетів у натовп людей, які святкували перемогу своєї команди в англійській Прем’єр-лізі. Внаслідок наїзду 27 людей госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані. Також серед постраждалих четверо дітей. Про це повідомляє The Guardian.

Ще понад 20 осіб отримали допомогу на місці, деякі з них зазнали легких травм.

Як зазначили у пожежно-рятувальній службі, четверо людей, серед яких була дитина, опинилися затиснутими під автомобілем. Рятувальникам довелося підняти транспортний засіб, щоб дістати постраждалих. Крім того, легкі травми отримав фельдшер, який перебував на велосипеді.

Поліція затримала 53-річного чоловіка, громадянина Великої Британії, який, ймовірно, керував авто.

За попередніми даними, інцидент не пов’язаний з тероризмом. Слідство триває.

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ДТП постраждалі Велика Британія

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