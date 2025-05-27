У Ліверпулі госпіталізували 27 людей після наїзду автомобіля на натовп вболівальників

Серед постраждалих є четверо дітей.

Фото: Reuters/Phil Noble

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, у центрі Ліверпуля автомобіль влетів у натовп людей, які святкували перемогу своєї команди в англійській Прем’єр-лізі. Внаслідок наїзду 27 людей госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані. Також серед постраждалих четверо дітей. Про це повідомляє The Guardian.

Ще понад 20 осіб отримали допомогу на місці, деякі з них зазнали легких травм.

Як зазначили у пожежно-рятувальній службі, четверо людей, серед яких була дитина, опинилися затиснутими під автомобілем. Рятувальникам довелося підняти транспортний засіб, щоб дістати постраждалих. Крім того, легкі травми отримав фельдшер, який перебував на велосипеді.

Поліція затримала 53-річного чоловіка, громадянина Великої Британії, який, ймовірно, керував авто.

За попередніми даними, інцидент не пов’язаний з тероризмом. Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.