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Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня — WSJ

08:41, 27 травня 2025
Як повідомляється, Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Москви цього тижня, оскільки розчарований діями Путіна.
Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня — WSJ
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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки він розчарований діями Путіна, зокрема - постійними обстрілами України та повільними темпами мирних переговорів. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Зазначається, що ймовірні обмеження не торкнуться банківського сектору, однак розглядаються інші заходи для посилення тиску на Путіна з метою досягнення поступок на переговорах. Особливу увагу планують приділити забезпеченню 30-денного припинення вогню, підтримуваного Україною.

Разом з тим, видання пише, що Трамп також може вирішити не запроваджувати нові санкції.

У WSJ додають, що "Трамп втомився від мирних переговорів" і розглядає можливість відмови участі в них, якщо "останній поштовх не спрацює".

Нагадаємо, що Трамп відреагував на масовані обстріли України з боку РФ. Він заявив, що глибоко незадоволений діями Путіна. 

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США рф санкції путін Україна Дональд Трамп війна переговори

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