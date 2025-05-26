Він вбиває людей, — Трамп заявив, що не задоволений діями Путіна

Президент США розглядає посилення санкцій проти Росії.

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Президент США Дональд Трамп відреагував на масовані обстріли України з боку РФ. Він заявив, що глибоко незадоволений діями Путіна. Про це американський президент сказав під час спілкування з журналістами на злітній смузі в Моррістауні, штат Нью-Джерсі, передає Sky News.

«Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Він убиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається», - сказав президент США.

Трамп припустив, що може розглядати економічні важелі впливу на Росію, включаючи санкції, для стимулювання мирного процесу.

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