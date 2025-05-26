Он убивает людей, - Трамп заявил, что не доволен действиями Путина

Президент США рассматривает ужесточение санкций против России.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины со стороны РФ. Он заявил, что глубоко недоволен действиями Путина. Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами на взлетной полосе в Морристауне, штат Нью-Джерси, передает Sky News.

«Я не знаю, что, черт побери, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то произошло, и мне это не нравится», — сказал президент США.

Трамп допустил, что может рассматривать экономические рычаги давления на Россию, включая санкции, для стимулирования мирного процесса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.