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Он убивает людей, - Трамп заявил, что не доволен действиями Путина

08:09, 26 мая 2025
Президент США рассматривает ужесточение санкций против России.
Он убивает людей, - Трамп заявил, что не доволен действиями Путина
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины со стороны РФ. Он заявил, что глубоко недоволен действиями Путина. Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами на взлетной полосе в Морристауне, штат Нью-Джерси, передает Sky News.

«Я не знаю, что, черт побери, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то произошло, и мне это не нравится», — сказал президент США.

Трамп допустил, что может рассматривать экономические рычаги давления на Россию, включая санкции, для стимулирования мирного процесса.

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США рф путин Украина Дональд Трамп война

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