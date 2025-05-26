Водители массово отказываются проходить осмотр на состояние наркотического опьянения – в судах говорят, что опасаются, вместо больницы оказаться в ТЦК

Все происходит по одному сценарию – остановка полицией, сообщение о нахождении в розыске, обвинение в употреблении наркотиков, приглашение к врачу-наркологу, отказ, составление протокола.

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Полиция и суды фиксируют десятки случаев отказа владельцев транспортных средств от освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

Причина такого положения дел – водители опасаются, что полицейские вместо профильных больниц отвезут их в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как сообщают в судебных заседаниях водители, в отношении которых полицией были составлены протоколы по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) КоАП, они отказываются от освидетельствования в больницах не потому, что употребляли наркотики, а исключительно из-за опасений, что вместо больницы полиция отвезет их в ТЦК.

Так, водитель автомобиля для доставки хлеба Николай П. рассказал, что 3 апреля его остановили патрульные полицейские в Киевской области и предложили пройти освидетельствование на состояние наркотического опьянения у врача-нарколога.

При этом полицейские также сообщили водителю, что он якобы находится в розыске как лицо, подлежащее мобилизации.

Николай П. сообщил полицейским, что ни в больницу, ни в ТЦК он ехать не может, поскольку ему нужно развозить хлеб. Также он отрицал, что находится в розыске.

В результате полицейские составили в отношении водителя протокол по ч. 1 ст. 130 КоАП.

В суде Николай П. добавил, что в ТЦК он ехать не хотел, поскольку имеет на иждивении ребенка-инвалида, а значит, «законная» мобилизация, по его словам, ему не угрожает.

Поскольку факт отказа от освидетельствования на состояние наркотического опьянения был зафиксирован полицией на видео, то 5 мая Николай П. был признан Тетиевским райсудом Киевской области виновным в совершении правонарушения по ст. 130.

Наказание – лишение права на управления транспортными средствами сроком в 1 год и штраф в размере 17 тыс. гривен.

В другом случае, днем ​​17 марта на столичном Берестейском проспекте полицейские остановили водителя Toyota Андрея С.

Патрульные сообщили водителю, что он находится в розыске, как лицо, подлежащее мобилизации, поэтому ему нужно проехать с ними в ТЦК.

Когда Андрей С. отмел факт нахождения в розыске, полицейские заявили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения, и они должны доставить его к врачу-наркологу.

Андрей С. согласился ехать в больницу, однако сообщил, что поедет туда или на собственной машине (за руль автомобиля сядет его отец), или на карете «скорой помощи».

Свою позицию водитель мотивировал тем, что опасается, что вместо больницы полицейские отвезут его в ТЦК.

С такими предложениями не согласились уже полицейские и составили в отношении Андрея С. протокол по ст. 130.

Святошинский райсуд Киева 6 мая установил факт отказа Андрея С. от освидетельствования на состояние наркотического опьянения и признал его виновным в совершении правонарушения по ст. 130.

В еще одном случае на водителя Volkswagen из Полтавы Сергея Ч. патрульные полицейские в марте-апреле составили сразу два протокола по ст. 130.

В обоих случаях полицейские останавливали автомобиль Сергея Ч. под разными предлогами, даже под предлогом того, что у Volkswagen грязный номерной знак. Также в обоих случаях полицейские вдруг сообщали, что, по их мнению, Сергей Ч. находится в состоянии наркотического опьянения, поэтому ему нужно проехать с ними к врачу-наркологу.

Сергей Ч. в обоих случаях отказывался ехать с полицейскими, пояснив суду, что опасался, что вместо больницы они отвезут его в ТЦК.

В итоге 7 мая Шевченковский райсуд Полтавы привлек Сергея Ч. к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 130.

В еще одном похожем случае, 17 февраля в городе Александрия Кировоградской области полицейские остановили автомобиль ВАЗ 2106, которым управлял Сергей М.

Полицейские сообщили, что Сергей М., по их мнению, находится в состоянии наркотического опьянения и предложили проехать к врачу-наркологу. Однако после того, как водитель ВАЗ отказался ехать в больницу, они составили в отношении него протокол по ст. 130.

В суде Сергей М. рассказал, что 17 февраля он возвращался с работы домой, однако его остановили патрульные.

Действовали полицейские несколько странно – после проверки документов, они в грубой форме потребовали открыть багажник, а затем сообщили Сергею М., что он находится в состоянии наркотического опьянения и ему необходимо ехать на экспертизу.

Сергей М. согласился проехать к врачу-наркологу, однако полицейские сообщили, что повезут его в больницу в другой город – Знаменку.

Так как Сергей М. знал, что в Знаменке находится Объединенный ТЦК и СП, он отказался от поездки. Как следствие, полицейские составили в отношении него протокол по ст. 130.

20 мая Александрийский горрайонный суд признал Сергея М. виновным в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения и лишил прав на управление автомобилем.

Автор: Вячеслав Хрипун

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