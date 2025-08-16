Суд обязал энергопоставщика компенсировать ущерб за пожар в доме истицы — подробности дела

Женщина добилась возмещения почти 2 миллионов гривен от Ровнооблэнерго.

ЧАО «Ровнооблэнерго» обязали компенсировать почти 2 миллиона гривен убытков за пожар в доме потребительницы. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Суть дела

В июле 2022 года из-за замыкания токонесущих элементов электрического счетчика, установленного ответчиком в 2018 году в её доме, произошёл пожар, который значительно его повредил, а отдельные элементы полностью уничтожил.

Истец в декабре 2022 года обратилась в суд с иском к ЧАО «Ровнооблэнерго» о взыскании материального ущерба, причинённого пожаром.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, взыскав с ответчика в счёт возмещения убытков, причинённых имуществу, в размере 1 934 912 гривен.

Не согласившись с таким судебным решением, ответчик обжаловал его в Ровенский апелляционный суд. Просил отменить обжалуемое решение и принять новое, которым отказать в удовлетворении исковых требований.

В апелляционной жалобе ответчик указал, что Акт о пожаре, составленный государственным инспектором ГСЧС, местный суд принял как доказательство ошибочно, поскольку в нём указывается на вероятность причины пожара по вине ответчика. А доказательства, которые позволили бы установить без предположений, что возникновение пожара произошло из-за короткого замыкания токонесущих элементов электрического счётчика, находящегося на балансе ЧАО «Ровнооблэнерго», суду не предоставлены.

Выводы

Учитывая позиции сторон, Ровенский апелляционный суд своим определением удовлетворил ходатайство ответчика о назначении комплексной пожарно-технической и электротехнической экспертизы, выполнение которой поручил Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Позднее экспертное учреждение сообщило суду о невозможности выполнения экспертизы.

Гражданские отношения в Украине регулируются Конституцией Украины, актами гражданского законодательства, другими законами Украины, а также договорами.

В материалах дела содержится договор «О пользовании электрической энергией потребителем в жилом доме», заключённый между потребительницей — истицей по делу — и ЧАО «Ровнооблэнерго». Согласно п. 23 договора, энергоснабжающая организация несёт ответственность за ущерб, причинённый потребителю или его имуществу, в размере и порядке, установленном законодательством.

Из исследованного судом Акта о пожаре от 27 июля 2022 года усматривается, что пожаром уничтожено кровля жилого дома, перекрытия, коридор, гардероб, электросчётчик, ванная комната и кухня со всеми бытовыми приборами, жилая комната, перекрытие площадью 50 кв. м, предметы домашнего обихода, 3 металлопластиковых окна. Пожаром повреждены и другие жилые комнаты и бытовые вещи.

Причина пожара — короткое замыкание токонесущих элементов электрического счётчика.

Согласно выводам экспертов по результатам проведённых судебной товароведческой экспертизы и судебной строительно-технической экспертизы, размер материального ущерба, причинённого истице пожаром, с учётом износа конструкций, составляет 1 934 912 гривен.

Статьёй 22 Гражданского кодекса Украины установлено, что лицо, которому причинены убытки в результате нарушения его гражданского права, имеет право на их возмещение. Убытки возмещаются в полном объёме, если договором или законом не предусмотрено возмещение в меньшем или большем размере.

Согласно частям первой-второй статьи 1166 этого Кодекса, имущественный ущерб, причинённый неправомерными решениями, действиями или бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также ущерб, причинённый имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объёме лицом, которое его причинило. Лицо, которое причинило ущерб, освобождается от его возмещения, если оно докажет, что ущерб причинён не по его вине.

В правоотношениях по возмещению ущерба действует презумпция причинителя вреда.

Если во время рассмотрения дела указанная презумпция не опровергнута, то она является юридическим основанием для вывода о наличии вины причинителя ущерба.

Исходя из изложенного и учитывая определённые гражданским процессуальным законом принципы состязательности и диспозитивности гражданского процесса, положения ГК Украины о возмещении ущерба, именно на ответчика возложена обязанность доказывания отсутствия вины в причинении ущерба (постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда от 27 декабря 2019 года по делу № 686/11256/16-ц).

Принимая решение об удовлетворении иска, местный суд обоснованно исходил из того, что ответчик — ЧАО «Ровнооблэнерго» — в установленном законом порядке не опроверг, что пожар, произошедший в жилом доме истицы, возник не по его вине.

Учитывая то, что истица понесла убытки в результате пожара, произошедшего по вине ответчика, и это подтверждается надлежащими и допустимыми доказательствами, поведение ответчика было противоправным (он не проводил плановую проверку, ремонт и замену прибора учёта электрической энергии), между убытками истицы и противоправным поведением существует причинная связь, суд пришёл к правильному выводу об удовлетворении иска, с учётом доказательств, предоставленных истицей в подтверждение размера причинённых убытков. А потому отмене обжалуемое ответчиком судебное решение не подлежит.

Ознакомиться с постановлением Ровенского апелляционного суда по делу № 569/19561/22 можно в ЕГРСР.

