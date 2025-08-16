Укрзализныця назначила дополнительный поезд сообщением Киев — Львов

Дополнительный поезд №243/244 Киев — Львов, который будет курсировать с 21 августа.

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №243/244 Киев – Львов, который начнет курсировать с 21 августа.

В УЗ рассказали, что поезд будет отправляться из Киева 21, 22, 23, 31 августа в 06:35, а из Львова поезд будет отправляться 21, 22, 23, 31 августа в 15:48.

Билеты уже доступны в продаже в официальном приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов.

