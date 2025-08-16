Укрзалізниця призначила додатковий поїзд сполученням Київ — Львів

Додатковий поїзд №243/244 Київ — Львів, який курсуватиме з 21 серпня.

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №243/244 Київ – Львів, який почне курсувати з 21 серпня.

В УЗ розповіли, що потяг відправлятиметься із Києва 21, 22, 23, 31 серпня о 06.35, а зі Львова поїзд відправлятиметься 21, 22, 23, 31 серпня о 15:48.

Квитки вже доступні в продажі в офіційному застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця змінює маршрути поїздів до Угорщини.

