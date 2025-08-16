Практика судов
Зеленский отказался отдать Донецкую область в разговоре с Трампом и европейскими лидерами, — Reuters

20:05, 16 августа 2025
Владимир Зеленский отклонил предложение Дональда Трампа о передаче Донецкой области для замораживания фронта - пишет Reuters.
Президент Владимир Зеленский во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом отказался отдавать России незахваченные земли Донецкой области. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, Трамп передал требования РФ в ходе беседы с Зеленским и европейскими лидерами. И одно из требований было – заморозить линию фронта, если Украина отдаст всю Донецкую область. Президент Владимир Зеленский отклонил это требование.

Трамп также заявил, что согласен с Путиным в том, что мирное соглашение следует искать без предварительного прекращения огня, которого требовали Украина и ее европейские союзники, до сих пор имеющие поддержку США, пишет издание.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все пришли к выводу, что лучший способ завершить войну — это напрямую перейти к мирному соглашению.

 Трамп предложил европейским лидерам принять участие в его встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. 

