Зеленський відмовився віддати Донецьку область у розмові з Трампом і європейськими лідерами, — Reuters

20:05, 16 серпня 2025
Володимир Зеленський відхилив пропозицію Дональда Трампа про передачу Донецької області для заморожування фронту — пише Reuters.
Президент Володимир Зеленський під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом відмовився віддавати Росії незахоплені землі Донеччини. Про це пише Reuters.

За даними видання, Трамп передав вимоги РФ під час розмови із Зеленським та європейськими лідерами. І одна із вимог була – заморозити лінію фронту, якщо Україна віддасть всю Донецьку область. Президент Володимир Зеленський відхилив цю вимогу.

Трамп також заявив, що згоден з Путіним у тому, що мирну угоду слід шукати без попереднього припинення вогню, якого вимагали Україна та її європейські союзники, які досі мають підтримку США, пише видання.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 16 серпня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Також Трамп провів телефонні розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Фінляндії Александером Стуббом, президентом Польщі Каролем Навроцьким, прем’єром Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте

Дональд Трамп запропонував лідерів Європи долучитися до його зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. 

