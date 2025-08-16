Апелляционный суд отказал в отмене штрафов за нарушение сроков регистрации налоговых накладных

Форс-мажор не освободил предприятие от ответственности за нарушение сроков регистрации налоговых накладных.

Пятый апелляционный административный суд своей постановлением оставил без удовлетворения апелляционную жалобу общества. Таким образом, оставлено в силе решение Одесского окружного административного суда, которым предприятию отказано в удовлетворении иска об отмене штрафа за нарушение сроков регистрации налоговых накладных. Об этом сообщает налоговая служба в Одесской области.

Детали дела

Налоговой службой была проведена камеральная проверка своевременности регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРПН ООО, дата выставления которых приходится на 2022–2023 годы, по результатам которой был составлен акт и вынесено обжалуемое уведомление‑решение.

Изучив материалы дела, судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о необоснованности исковых требований по следующим основаниям.

Суд указывает, что анализ положений п. 76.3 ст. 76, подп. 201.1, 201.10 ст. 201, п. 120‑1.1 ст. 120‑1 НКУ позволяет прийти к выводу, что налоговое правонарушение за несвоевременную регистрацию налоговой накладной считается совершенным с момента окончания предельного срока регистрации налоговой накладной, предусмотренного п. 201.10 ст. 201 НКУ. Срок задержки регистрации имеет правовое значение для определения размера штрафной санкции, а не для её квалификации.

С учетом правового регулирования спорных правоотношений, коллегия судей отмечает, что налогоплательщик освобождается от ответственности за несвоевременную регистрацию налоговых накладных в период действия моратория, введенного подп. 52‑1 подраздела 10 раздела XX НКУ, а именно с 01.03.2020 по 26.05.2022.

Поскольку налоговое правонарушение по несвоевременной регистрации накладных в ЕРПН является таковым, начало которого — следующий день за последним (предельным) днём регистрации налоговой накладной, а прекращается такое нарушение — в день фактической регистрации налоговой накладной в ЕРПН, то в случае, когда налоговая накладная/расчет корректировки составлена в период действия моратория, а зарегистрирована в ЕРПН после отмены его действия (то есть после 26.05.2022), ответственность за нарушения сроков регистрации налоговых накладных применяется за период, в котором основания для освобождения от ответственности перестали существовать.В то же время п. 69.1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ (с учетом изменений, внесенных Законом Украины от

13.12.2022 № 2836‑IX) устанавливает, что налогоплательщики, имеющие возможность своевременно выполнить обязанности, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение таких обязанностей по регистрации в Едином реестре налоговых накладных налоговых накладных и расчетов корректировки, даты составления которых приходятся на период с 1 февраля по 31 мая 2022 года, при условии обеспечения их регистрации не позднее 15 июля 2022 года.

Таким образом, если налоговые накладные/расчеты корректировки составлены плательщиком в период с 1 февраля по 31 мая 2022 года, а зарегистрированы в ЕРПН с нарушением срока после 15.07.2022, у контролирующего органа есть основания для применения штрафных санкций в соответствии с п. 120‑1.1 ст. 120‑1 НК Украины.

Аналогичные выводы изложены в постановлениях ВС от 30.01.2024 по делу № 280/4484/23, от 06.02.2024 по делу № 160/10740/23; от 12.03.2024 по делу № 160/13661/23, от 13.03.2024 по делу № 120/6331/23, а также в постановлении ВС в составе Судебной палаты по рассмотрению дел относительно налогов, сборов и других обязательных платежей КАС от 26.02.2025 по делу № 200/4768/23.

Первостепенным вопросом в данном деле является установление обстоятельств возможности/невозможности выполнения ООО своих налоговых обязательств в связи с доводами истца о наличии форс‑мажорных обстоятельств.

Выводы

Так, Верховный Суд в постановлениях от 03.04.2025 по делу № 320/27109/23 и от 16.04.2024 по делу № 440/2936/23 указал, что налогоплательщик, у которого отсутствовала возможность своевременно исполнить налоговое обязательство, в том числе по своевременной регистрации налоговой накладной/расчета корректировки, начиная с 27.05.2022, должен доказать обстоятельства невозможности исполнения налогового обязательства путем подачи соответствующего заявления и документов в контролирующий орган в соответствии с требованиями Порядка подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определённых подп. 69.1 п. 69 подраздела 10 раздела XX НКУ, и перечня документов на подтверждение, утверждённого приказом МФУ от 29.07.2022 № 225. В случае получения соответствующего решения контролирующего органа о невозможности своевременного исполнения налогоплательщиком своего налогового обязательства, ответственность, предусмотренная ст. 120‑1 НКУ, к такому налогоплательщику не применяется.

Исходя из этого, коллегия судей считает несостоятельными доводы истца о том, что контролирующим органом не учтены форс‑мажорные обстоятельства, которые привели к невозможности своевременной регистрации ООО налоговых накладных (попадание ракеты в комплекс, где располагался офис предприятия и находилась вся документация), а также о том, что такие обстоятельства являются общеизвестными и не требуют доказывания, поскольку истцом не доказано, что он обращался в органы налоговой службы с заявлением в соответствии с положениями Порядка №225 о невозможности исполнения своих налоговых обязанностей.

Таким образом, поскольку обстоятельства принятия контролирующим органом решения о невозможности исполнения налоговых обязанностей в части своевременной регистрации спорных налоговых накладных отсутствуют, следовательно, истец признаётся таким, кто имел возможность своевременно исполнять свои налоговые обязанности, а основания для полного освобождения ООО от ответственности отсутствуют.Что касается установления обстоятельств правомерности/неправомерности вынесенного ГУ ДПС уведомления‑решения, следует отметить следующее.

Согласно акту проверки зафиксировано нарушение регистрации 131 налоговой накладной. Налоговые накладные составлены истцом в период с 02.02.2022 по 09.06.2023 и зарегистрированы в ЕРПН в период с 20.10.2022 по 17.08.2023, поэтому у контролирующего органа были основания для применения штрафных (финансовых) санкций согласно п. 120‑1.1 ст. 120‑1 НКУ.

Вместе с тем суд отмечает, что правильность сделанного расчета размера штрафных санкций входит в предмет доказывания в спорах данной категории, поскольку является последующим вопросом после выводов о наличии налогового правонарушения со стороны истца, которое влечёт применение штрафных санкций.

Размеры штрафа за нарушение налогоплательщиками установленных п. 201.10 ст. 201 НКУ предельных сроков регистрации налоговых накладных предусмотрены п. 120‑1.1 ст. 120‑1 НКУ и, в зависимости от срока нарушения регистрации, составляют от 10% до 50% суммы налога на добавленную стоимость, указанной в таких налоговых накладных/расчетах корректировки, за исключением случаев, установленных указанной статьёй.

Таким образом, положения п. 201.10 ст. 201 НК Украины и п. 120‑1.1 ст. 120‑1 НКУ находятся в неразрывном единстве. Такой подход обусловлен формально‑юридической логикой: положения п. 201.10 ст. 201 и п. 120‑1.1 ст. 120‑1 имеют взаимные отсылочные нормы.Однако в связи с принятием Закона Украины от 12.01.2023 № 2876‑IX «О внесении изменений в раздел XX „Переходные положения“ НК Украины

относительно восстановления ограничения пребывания игорного бизнеса на упрощённой системе налогообложения» (далее Закон Украины № 2876‑IX), вступившим в силу 08.02.2023, подраздел 2 раздела XX НКУ был дополнен подп. 89 и 90, которыми на период действия военного положения увеличены сроки регистрации в ЕРПН налоговых накладных и снижены размеры штрафных санкций за их нарушение.

Анализ указанных норм права свидетельствует, что подп. 89 и 90 подраздела 2 раздела XX НКУ находятся в неразрывном единстве. В частности, этот вывод подтверждается взаимными отсылочными нормами. Пункт 90 предусматривает ответственность за отдельный состав налогового правонарушения, поскольку финансовая ответственность определяется за нарушение процедурных правил, сформированных в п. 89, которые не являются тождественными по своему временном содержанию предписаниям п. 201.10 ст. 201 НКУ.

Таким образом, согласно расчету штрафа, к оспариваемому уведомлению‑решению штраф за несвоевременную регистрацию налоговых накладных (строки №№ 1–129, 131) контролирующим органом применён в фиксированном размере 2% (но не более 1020 грн.), поскольку указанные налоговые накладные подпадают под исключения, установленные в п. 120‑1.1 ст. 120 НКУ (налоговые накладные/расчеты корректировки, составленные на операции, которые облагаются по нулевой ставке).

В то же время к налоговой накладной № 130 применён штраф в уменьшенном размере 5%, предусмотренный пунктом 90 подраздела 2 раздела XX НКУ, так как составление и регистрация этой накладной произошли после вступления в силу Закона Украины № 2876‑IX, то есть после 08.02.2023.

С учётом изложенного, суд указывает, что ответчиком, на основании п. 120‑1.1 ст. 120‑1 и п. 90 подраздела 2 раздела XX НКУ, обоснованно применены к ООО штрафные санкции за нарушение требований ст. 201 НКУ, и соответственно налоговое уведомление‑решение является правомерным.

Суд отвергает доводы истца о наличии оснований для не применения к нему штрафных санкций, с учётом абзаца 14 п. 1 ст. 120‑1 НКУ, поскольку спорные налоговые накладные были зарегистрированы до начала проведения проверки.

Общие условия привлечения к финансовой ответственности за совершение налоговых правонарушений определены ст. 112 НКУ, согласно которой лицо может быть привлечено к финансовой ответственности за совершение налогового правонарушения при наличии в его деянии (действии или бездействии) вины, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Верховный Суд неоднократно, в частности в постановлениях от 16.02.2022 по делу № 380/527/20, от 07.03.2023 по делу № 822/1718/17, от 23.07.2019 по делу № 620/3609/18, от 03.05.2023 по делу № 280/1728/20, от 12.11.2024 по делу № 160/20829/23, от 06.03.2024 по делу № 280/2280/21, оценивая основания применения штрафных санкций согласно п. 120‑1.1, 120‑1.2 ст. 120‑1 НКУ, указывал на то, что законодатель предусмотрел возможность применения к налогоплательщику последствий за несвоевременную регистрацию налоговых накладных только при наличии его виновного поведения, а отсутствие вины как необходимого элемента налогового правонарушения определяет неправомерность применения соответствующих штрафных (финансовых) санкций.

Аналогичный подход к применению к налогоплательщику штрафных (финансовых) санкций также содержится в постановлении от 01.01.2020 Большой Палаты Верховного Суда по делу № 804/4602/16.

Таким образом, суд не усматривает оснований для не применения к ООО штрафных санкций за нарушение налогового обязательства, заключающегося в своевременной регистрации налоговых накладных, поскольку сам факт нарушения регистрации налоговых накладных истцом не оспаривается, а главным аргументом совершения таких действий предприятием выступают форс‑мажорные обстоятельства, связанные с разрушением офиса вследствие ракетного обстрела; при этом как установил суд первой инстанции и констатировал апелляционный суд, истец, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, проигнорировал требования подп. 69.1 п. 69 подраздела 10 раздела XX НКУ (которые предоставляли налогоплательщику возможность освободиться от ответственности) и Порядка № 225, и не предпринял надлежащих мер, предусмотренных законодательством для всех налогоплательщиков на равных условиях, по подаче заявления в контролирующий орган о невозможности своевременно исполнить свои налоговые обязательства.

При изложенных обстоятельствах коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о необоснованности исковых требований ООО и об отказе в их удовлетворении.

