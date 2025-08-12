В Избирательном кодексе могут изменить процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов – законопроект

Законопроектом предлагается установить запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Группа народных депутатов, среди которых Иван Крулько, Алина Загоруйко, Елена Шуляк и другие, зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 13618 о внесении изменений в Избирательный кодекс и другие законодательные акты относительно процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов и проведения их замещения.

Как отмечают авторы, Законом «О статусе депутатов местных советов» предусмотрена процедура отзыва таких депутатов по народной инициативе. Эта процедура достаточно активно применяется в Украине. В то же время, действующее законодательство в отношении такого отзыва, судебного контроля в этой сфере и проведения замещения депутатов, полномочия которых досрочно прекращены, содержит пробелы. Это на практике приводит к нарушению интересов политических партий, их местных организаций, местных советов, отзываемых депутатов и кандидатов в депутаты, которые могут получить статус депутата в результате указанного отзыва.

Депутаты указывают, что действующим законодательством:

четко не определен момент прекращения статуса депутата местного совета в случае его отзыва по народной инициативе и не определен момент возобновления такого статуса в случае признания указанного отзыва незаконным судом;

не предусмотрены специальные сроки рассмотрения судами соответствующих дел;

прямо не определена невозможность проведения территориальной избирательной комиссией замещения отзываемого по народной инициативе депутата до завершения рассмотрения судом вопроса законности такого отзыва;

не предусмотрена возможность возобновления статуса депутата местного совета в случае признания судом незаконности его отзыва, если территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении замещения указанного депутата до завершения соответствующего судебного разбирательства.

В результате в правоприменительной практике возникают следующие проблемы, требующие устранения:

субъекты правоприменения, в том числе местные советы, по-разному определяют момент прекращения полномочий депутата местного совета, который был отозван по народной инициативе;

административные суды либо отказывают в рассмотрении исковых заявлений об обжаловании решений политических партий об отзыве депутатов местных советов по народной инициативе (считая, что такие дела вообще не подсудны судам), либо рассмотрение таких дел длится слишком долго. «Указанное противоречит интересам политических партий и их местных организаций относительно проведения замещения отозванного депутата, а также интересам соответствующих местных советов относительно осуществления полномочий в полном составе. Кроме того, это противоречит также интересам отзываемого депутата, ведь его статус фактически окончательно не определен на протяжении всего времени рассмотрения дела судом, а также интересам следующего по очередности кандидата в депутаты, которого должны были бы признать избранным в связи с таким отзывом», — указывают депутаты;

территориальные избирательные комиссии не лишены возможности провести процедуру замещения в случае отзыва депутата местного совета, а также признать избранным и зарегистрировать следующего по очередности кандидата в депутаты до завершения рассмотрения судом вопроса относительно законности указанного отзыва. В таком случае приобретение другим лицом полномочий депутата делает невозможным возобновление статуса депутата у лица, которое было отозвано, даже в случае признания судом в дальнейшем незаконности отзыва.

В связи с этим предлагается предусмотреть особый порядок рассмотрения дел, касающихся досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов.

Следовательно, законопроектом предлагается внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые предусматривают:

определение момента прекращения и момента возобновления статуса депутата местного совета в случае его отзыва по народной инициативе и признания судом незаконности такого отзыва;

специальную упрощенную и сокращенную процедуру рассмотрения административными судами дел об обжаловании решений об отзыве депутата местного совета по народной инициативе, которая позволит оперативно рассматривать соответствующие споры;

запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров относительно такого отзыва судом;

урегулирование вопроса сроков, в течение которых территориальная избирательная комиссия должна принять решение о признании избранным следующего по очередности кандидата в депутаты вместо того, полномочия которого досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе;

обязанность ЦИК принять решение о признании избранным и/или регистрации лица депутатом местного совета в случае бездействия территориальной избирательной комиссии и т.д.

