В ГНС напомнили порядок действий в случае изменения места проживания ФЛП

Главное управление ГНС в Запорожской области сообщило, что порядок действий в случае изменения местонахождения или места проживания физических лиц – предпринимателей должен быть следующим:
В ГНС подчеркнули, что обязательным условием при внесении информации об изменении местонахождения или места проживания физических лиц – предпринимателей является одновременная подача в контролирующий орган по налоговому адресу (месту проживания) заявления по форме № 5ДР о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов.
