В ГНС напомнили порядок действий в случае изменения места проживания ФЛП

Информация об изменении местонахождения или места проживания физических лиц – предпринимателей обновляется в контролирующих органах.

Главное управление ГНС в Запорожской области сообщило, что порядок действий в случае изменения местонахождения или места проживания физических лиц – предпринимателей должен быть следующим:

Для внесения информации об изменении местонахождения физических лиц – предпринимателей необходимо обратиться в орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере регистрации физических лиц – предпринимателей, то есть в соответствующий орган государственной регистрации.

Информация об изменении местонахождения или места проживания физических лиц – предпринимателей обновляется в контролирующих органах на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра в порядке информационного взаимодействия.

В ГНС подчеркнули, что обязательным условием при внесении информации об изменении местонахождения или места проживания физических лиц – предпринимателей является одновременная подача в контролирующий орган по налоговому адресу (месту проживания) заявления по форме № 5ДР о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов.

