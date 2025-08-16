Практика судів
  1. В Україні

У ДПС нагадали порядок дій у разі зміни місця проживання ФОП

22:28, 16 серпня 2025
Інформація про зміну місцезнаходження або місця проживання фізичних осіб-підприємців оновлюється в контролюючих органах.
У ДПС нагадали порядок дій у разі зміни місця проживання ФОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Запорізькій області повідомило, що прядок дій у разі зміни місцезнаходження або місця проживання фізичних осіб - підприємців має бути таким:

- Для внесення інформації про зміну місцезнаходження фізичних осіб- підприємців необхідно звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб-підприємців, тобто до відповідного органу державної реєстрації.

- Інформація про зміну місцезнаходження або місця проживання фізичних осіб-підприємців оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру в порядку інформаційної взаємодії.

У ДПС підкреслили, що обов’язковою умовою, при внесенні інформації про зміну місцезнаходження або місця проживання фізичних осіб-підприємців, є одночасне подання до контролюючого органу за податковою адресою (місцем проживання) заяви за формою № 5ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ФОП ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мін’юст пропонує, щоб держреєстрація прав проводилася на підставі судового рішення незалежно від місцезнаходження нерухомості

Реєстраційні дії на підставі судових рішень будуть проводитися як за зверненням заявника, так і на підставі судового рішення, що надійшло від суду в електронний кабінет суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса – Віктор Дубовик перелічив ризики законопроекту 13606.

Судам заборонили забезпечувати позов шляхом заборони примусового відчуження землі в Ужгородському районі Закарпатської області – набули чинності зміни до КАСУ

Адміністративні суди не зможуть зупиняти відповідні рішення суб’єктів владних повноважень стосовно примусового відчуження землі та нерухомості в Ужгородському районі

Професія судді стає все більше жіночою – майже 55% суддів є жінками

Найбільшій гендерний дисбаланс спостерігається в судах першої інстанції.

У Виборчому кодексі можуть змінити процедуру оскарження відкликання депутатів місцевих рад – законопроект

Законопроектом пропонується встановити заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів

Підприємствам з Клубу білого бізнесу дозволять мати незначні порушення щодо подання звітності – комітет рекомендував законопроект

Як зазначив Данило Гетманцев, зміни вносяться на запит бізнесу, який хоче долучитися до «Території високого рівня податкової довіри».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду