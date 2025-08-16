У ДПС нагадали порядок дій у разі зміни місця проживання ФОП

Інформація про зміну місцезнаходження або місця проживання фізичних осіб-підприємців оновлюється в контролюючих органах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Запорізькій області повідомило, що прядок дій у разі зміни місцезнаходження або місця проживання фізичних осіб - підприємців має бути таким:

- Для внесення інформації про зміну місцезнаходження фізичних осіб- підприємців необхідно звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб-підприємців, тобто до відповідного органу державної реєстрації.

- Інформація про зміну місцезнаходження або місця проживання фізичних осіб-підприємців оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру в порядку інформаційної взаємодії.

У ДПС підкреслили, що обов’язковою умовою, при внесенні інформації про зміну місцезнаходження або місця проживання фізичних осіб-підприємців, є одночасне подання до контролюючого органу за податковою адресою (місцем проживання) заяви за формою № 5ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.