Фінансування програм підтримки прифронтового бізнесу продовжать у 2026 році — Свириденко

У держбюджеті-2026 передбачили кошти на пільгові кредити, гранти та страхування воєнних ризиків для бізнесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що держава продовжить фінансування програм підтримки прифронтового бізнесу.

За її словами, урядові політики «Зроблено в Україні» продовжують діяти, а фінансування ключових програм передбачене в державному бюджеті на 2026 рік.

Фінансування програм «Зроблено в Україні»

Як повідомила прем’єр-міністр під час зустрічі з підприємцями, українськими виробниками в Харкові, 18 млрд грн у бюджеті 2026 року закладено для Фонду розвитку підприємництва на реалізацію програми «Доступні кредити 5–7–9 %». Також держава продовжить фінансування:

програми часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання;

грантів на переробку;

інших інструментів підтримки українських виробників.

Окрема підтримка для прифронтових регіонів

Свириденко наголосила, що складові програми «Зроблено в Україні» адаптовують під потреби прифронтового бізнесу. Зокрема, діє програма грантів на відновлення переробних підприємств, пошкоджених обстрілами.

максимальний розмір гранту — до 16 млн грн;

з початку дії програми цього року затверджено 15 заявок;

виплачені перші три гранти, серед отримувачів — харківські підприємства.

Ці кошти можна використати для закупівлі нового обладнання замість знищеного внаслідок ворожих ударів. Крім того, для прифронтових територій ставка за інвестиційними кредитами 5–7–9 % становить 1 %.

Страхування воєнних ризиків і оборонна промисловість

Під час зустрічі окремо обговорили питання страхування воєнних ризиків, яке є критично важливим для промислових підприємств у прифронтових регіонах. За словами прем’єр-міністра, ця програма працюватиме у 2026 році та вже передбачена у державному бюджеті.

Також увагу приділили роботі великих машинобудівних і оборонних підприємств Харківщини, які попри постійні загрози продовжують виробництво та забезпечують українське Військо.

Зворотний зв’язок з бізнесом

Юлія Свириденко підкреслила важливість постійного діалогу між урядом і підприємцями, зазначивши, що саме завдяки зворотному зв’язку державні програми реально працюють і підтримують економіку прифронтових регіонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.