Фінансування програм підтримки прифронтового бізнесу продовжать у 2026 році — Свириденко
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що держава продовжить фінансування програм підтримки прифронтового бізнесу.
За її словами, урядові політики «Зроблено в Україні» продовжують діяти, а фінансування ключових програм передбачене в державному бюджеті на 2026 рік.
Фінансування програм «Зроблено в Україні»
Як повідомила прем’єр-міністр під час зустрічі з підприємцями, українськими виробниками в Харкові, 18 млрд грн у бюджеті 2026 року закладено для Фонду розвитку підприємництва на реалізацію програми «Доступні кредити 5–7–9 %». Також держава продовжить фінансування:
- програми часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання;
- грантів на переробку;
- інших інструментів підтримки українських виробників.
Окрема підтримка для прифронтових регіонів
Свириденко наголосила, що складові програми «Зроблено в Україні» адаптовують під потреби прифронтового бізнесу. Зокрема, діє програма грантів на відновлення переробних підприємств, пошкоджених обстрілами.
- максимальний розмір гранту — до 16 млн грн;
- з початку дії програми цього року затверджено 15 заявок;
- виплачені перші три гранти, серед отримувачів — харківські підприємства.
Ці кошти можна використати для закупівлі нового обладнання замість знищеного внаслідок ворожих ударів. Крім того, для прифронтових територій ставка за інвестиційними кредитами 5–7–9 % становить 1 %.
Страхування воєнних ризиків і оборонна промисловість
Під час зустрічі окремо обговорили питання страхування воєнних ризиків, яке є критично важливим для промислових підприємств у прифронтових регіонах. За словами прем’єр-міністра, ця програма працюватиме у 2026 році та вже передбачена у державному бюджеті.
Також увагу приділили роботі великих машинобудівних і оборонних підприємств Харківщини, які попри постійні загрози продовжують виробництво та забезпечують українське Військо.
Зворотний зв’язок з бізнесом
Юлія Свириденко підкреслила важливість постійного діалогу між урядом і підприємцями, зазначивши, що саме завдяки зворотному зв’язку державні програми реально працюють і підтримують економіку прифронтових регіонів.
