Финансирование программ поддержки прифронтового бизнеса продолжат в 2026 году — Свириденко

В госбюджете-2026 предусмотрели средства на льготные кредиты, гранты и страхование военных рисков для бизнеса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что государство продолжит финансирование программ поддержки прифронтового бизнеса.

По ее словам, правительственные политики «Сделано в Украине» продолжают действовать, а финансирование ключевых программ предусмотрено в государственном бюджете на 2026 год.

Финансирование программ «Сделано в Украине»

Как сообщила премьер-министр во время встречи с предпринимателями, украинскими производителями в Харькове, 18 млрд грн в бюджете 2026 года заложено для Фонда развития предпринимательства на реализацию программы «Доступные кредиты 5–7–9 %». Также государство продолжит финансирование:

программы частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования;

грантов на переработку;

других инструментов поддержки украинских производителей.

Отдельная поддержка для прифронтовых регионов

Свириденко подчеркнула, что составляющие программы «Сделано в Украине» адаптируют под потребности прифронтового бизнеса. В частности, действует программа грантов на восстановление перерабатывающих предприятий, поврежденных обстрелами.

максимальный размер гранта — до 16 млн грн;

с начала действия программы в этом году утверждено 15 заявок;

выплачены первые три гранта, среди получателей — харьковские предприятия.

Эти средства можно использовать для закупки нового оборудования вместо уничтоженного в результате вражеских ударов. Кроме того, для прифронтовых территорий ставка по инвестиционным кредитам 5–7–9 % составляет 1 %.

Страхование военных рисков и оборонная промышленность

Во время встречи отдельно обсудили вопрос страхования военных рисков, который является критически важным для промышленных предприятий в прифронтовых регионах. По словам премьер-министра, эта программа будет работать в 2026 году и уже предусмотрена в государственном бюджете.

Также внимание уделили работе крупных машиностроительных и оборонных предприятий Харьковской области, которые, несмотря на постоянные угрозы, продолжают производство и обеспечивают украинское Войско.

Обратная связь с бизнесом

Юлия Свириденко подчеркнула важность постоянного диалога между правительством и предпринимателями, отметив, что именно благодаря обратной связи государственные программы реально работают и поддерживают экономику прифронтовых регионов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.