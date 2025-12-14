Безкоштовні 3000 км від Укрзалізниці — чи входять постіль і чай до квитка

Безкоштовний квиток покриває лише проїзд і місце у вагоні, тоді як постіль, чай та інші послуги пасажирам доведеться оплачувати окремо.

У межах програми лояльності «3000 кілометрів по Україні» пасажири можуть подорожувати залізницею безкоштовно, однак такий квиток покриває лише проїзд. Додаткові послуги комфорту не входять у його вартість і оплачуються окремо. Про це повідомив директор філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця» Олег Головащенко.

За його словами, безкоштовний квиток дає право на місце у вагоні, але не передбачає надання постільної білизни чи напоїв.

«Тобто ось ми можемо брати перше нижнє місце, обираємо, вартість квитка 0 гривень. Далі ми, оскільки ви вже зареєстровані, обираємо вас, і тут потрібно звернути увагу. До того, щоб він був безкоштовний, тобто ви маєте врахувати, що постіль, чай і кава не надаються безкоштовно», — пояснив Головащенко.

Він також уточнив, що всі додаткові сервіси оплачуються окремо.

«За постіль, за чай та за будь-які інші послуги ви доплачуєте», — наголосив представник «Укрзалізниці».

Таким чином, пасажирам, які користуються безкоштовними квитками в межах програми «3000 кілометрів по Україні», варто заздалегідь враховувати можливі додаткові витрати на комфорт під час подорожі.

