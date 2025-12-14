Бесплатные 3000 км от Укрзализныци— входят ли постель и чай в билет

Бесплатный билет покрывает только проезд и место в вагоне, тогда как постель, чай и другие услуги пассажирам придётся оплачивать отдельно.

В рамках программы лояльности «3000 километров по Украине» пассажиры могут путешествовать железной дорогой бесплатно, однако такой билет покрывает только проезд. Дополнительные услуги комфорта в его стоимость не входят и оплачиваются отдельно. Об этом сообщил директор филиала «Пассажирская компания» ПАО «Укрзализныця» Олег Головащенко.

По его словам, бесплатный билет дает право на место в вагоне, но не предусматривает предоставление постельного белья или напитков.

«То есть вот мы можем брать первое нижнее место, выбираем, стоимость билета 0 гривен. Далее мы, поскольку вы уже зарегистрированы, выбираем вас, и здесь нужно обратить внимание. Для того чтобы он был бесплатным, вы должны учитывать, что постель, чай и кофе не предоставляются бесплатно», — пояснил Головащенко.

Он также уточнил, что все дополнительные сервисы оплачиваются отдельно.

«За постель, за чай и за любые другие услуги вы доплачиваете», — подчеркнул представитель «Укрзализныци».

Таким образом, пассажирам, которые пользуются бесплатными билетами в рамках программы «3000 километров по Украине», стоит заранее учитывать возможные дополнительные расходы на комфорт во время поездки.

