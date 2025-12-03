«3000 км Україною»: як отримати безкоштовні квитки на поїзди до прифронтових регіонів
08:48, 3 грудня 2025
Укрзалізниця відкрила оформлення бонусних кілометрів.
Фото: Суспільне
Програма «3000 км Україною» стартувала. Кожен зареєстрований користувач може отримати 3000 бонусних кілометрів і використати їх на чотири поїздки в непікові періоди. Про це повідомили в УЗ.
Оформлення доступне тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці за трьома кроками:
- Завантажте або оновіть застосунок Укрзалізниці. Обліковий запис має бути верифікований через «Дія.Підпис».
- У застосунку знайдіть розділ або банер із позначкою «3000» і натисніть кнопку «Взяти участь» — 3000 км миттєво зарахуються на ваш бонусний рахунок.
- Оберіть поїзд, позначений значком «3000». Під час бронювання кілометри спишутся автоматично, додаткових платежів не потрібно.
Бонусні кілометри діють до кінця 2026 року і можуть використовуватись частинами на різні рейси.
Раніше «Судово-юридична газета» публікувала список поїздів за програмою.
