«3000 км Україною»: як отримати безкоштовні квитки на поїзди до прифронтових регіонів

08:48, 3 грудня 2025
Укрзалізниця відкрила оформлення бонусних кілометрів.
Фото: Суспільне
Програма «3000 км Україною» стартувала. Кожен зареєстрований користувач може отримати 3000 бонусних кілометрів і використати їх на чотири поїздки в непікові періоди. Про це повідомили в УЗ.

Оформлення доступне тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці за трьома кроками:

  1. Завантажте або оновіть застосунок Укрзалізниці. Обліковий запис має бути верифікований через «Дія.Підпис».
  2. У застосунку знайдіть розділ або банер із позначкою «3000» і натисніть кнопку «Взяти участь» — 3000 км миттєво зарахуються на ваш бонусний рахунок.
  3. Оберіть поїзд, позначений значком «3000». Під час бронювання кілометри спишутся автоматично, додаткових платежів не потрібно.

Бонусні кілометри діють до кінця 2026 року і можуть використовуватись частинами на різні рейси.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала список поїздів за програмою.

