  1. В Украине

«3000 км по Украине»: как получить бесплатные билеты на поезда в прифронтовые регионы

08:48, 3 декабря 2025
Укрзализныця открыла оформление бонусных километров.
«3000 км по Украине»: как получить бесплатные билеты на поезда в прифронтовые регионы
Фото: Суспільне
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Программа «3000 км по Украине» стартовала. Каждый зарегистрированный пользователь может получить 3000 бонусных километров и использовать их на четыре поездки в непиковые периоды. Об этом сообщили в УЗ.

Оформление доступно только через мобильное приложение Укрзализныци в три шага:

  1. Загрузите или обновите приложение Укрзализныци. Учетная запись должна быть верифицирована через «Дія.Підпис».
  2. В приложении найдите раздел или баннер с пометкой «3000» и нажмите кнопку «Принять участие» — 3000 км мгновенно зачислятся на ваш бонусный счет.
  3. Выберите поезд, отмеченный значком «3000». При бронировании километры спишутся автоматически, дополнительных платежей не требуется.

Бонусные километры действуют до конца 2026 года и могут использоваться частями на разные рейсы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала список поездов по программе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

Важные годовщины: Украина формирует календарь памятных дат на 2026-2027 годы

Комитет Верховной Рады поручил доработать проект Постановления о праздновании памятных дат.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

Работа для иностранцев в Украине по-новому — как законодатели хотят отменить старые разрешения и ввести единый документ

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы сразу три законопроекта, которые предусматривают существенное обновление правил трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства.

Местное самоуправление: пять шагов, которые должны обеспечить реформы децентрализации

В Буче обсудили реформы, которые необходимо пройти Украине по пути евроинтеграции и децентрализации власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]