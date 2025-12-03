«3000 км по Украине»: как получить бесплатные билеты на поезда в прифронтовые регионы

Укрзализныця открыла оформление бонусных километров.

Фото: Суспільне

Программа «3000 км по Украине» стартовала. Каждый зарегистрированный пользователь может получить 3000 бонусных километров и использовать их на четыре поездки в непиковые периоды. Об этом сообщили в УЗ.

Оформление доступно только через мобильное приложение Укрзализныци в три шага:

Загрузите или обновите приложение Укрзализныци. Учетная запись должна быть верифицирована через «Дія.Підпис». В приложении найдите раздел или баннер с пометкой «3000» и нажмите кнопку «Принять участие» — 3000 км мгновенно зачислятся на ваш бонусный счет. Выберите поезд, отмеченный значком «3000». При бронировании километры спишутся автоматически, дополнительных платежей не требуется.

Бонусные километры действуют до конца 2026 года и могут использоваться частями на разные рейсы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала список поездов по программе.

