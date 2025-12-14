  1. В Україні
  2. / Суспільство

У Києві випав перший сніг: комунальні служби працюють у посиленому режимі

10:37, 14 грудня 2025
Дорожники очищають магістралі, мости й тротуари, а синоптики попереджають про ожеледицю.
У Києві випав перший сніг: комунальні служби працюють у посиленому режимі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 14 грудня випав перший сніг цієї зими. Через погіршення погодних умов до прибирання вулиць столиці залучено 184 одиниці спецтехніки «Київавтодору», повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Насамперед дорожні служби очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски та підйоми.

Також до робіт залучено 120 працівників у складі 22 бригад із ручного прибирання. Вони очищають зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки та пішохідні переходи.

На прибудинкових територіях сніг прибирають близько 2,5 тисячі працівників комунальних керуючих компаній. У парках і скверах працюють комунальні підприємства «Зеленбуд»: задіяно 42 одиниці техніки та 359 працівників.

За прогнозами синоптиків, 14 грудня на дорогах очікується ожеледиця, вдень можливе налипання мокрого снігу. Температура повітря становитиме близько 0°.

У КМДА закликають водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів — бути обережними та використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]