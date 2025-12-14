У Києві випав перший сніг: комунальні служби працюють у посиленому режимі

Дорожники очищають магістралі, мости й тротуари, а синоптики попереджають про ожеледицю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 14 грудня випав перший сніг цієї зими. Через погіршення погодних умов до прибирання вулиць столиці залучено 184 одиниці спецтехніки «Київавтодору», повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Насамперед дорожні служби очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски та підйоми.

Також до робіт залучено 120 працівників у складі 22 бригад із ручного прибирання. Вони очищають зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки та пішохідні переходи.

На прибудинкових територіях сніг прибирають близько 2,5 тисячі працівників комунальних керуючих компаній. У парках і скверах працюють комунальні підприємства «Зеленбуд»: задіяно 42 одиниці техніки та 359 працівників.

За прогнозами синоптиків, 14 грудня на дорогах очікується ожеледиця, вдень можливе налипання мокрого снігу. Температура повітря становитиме близько 0°.

У КМДА закликають водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів — бути обережними та використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.