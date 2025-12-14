В Киеве выпал первый снег: коммунальные службы работают в усиленном режиме

Дорожники очищают магистрали, мосты и тротуары, а синоптики предупреждают о гололедице.

В Киеве 14 декабря выпал первый снег этой зимы. Из-за ухудшения погодных условий к уборке улиц столицы привлечены 184 единицы спецтехники «Киевавтодора», сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В первую очередь дорожные службы очищают от снега и обрабатывают противогололёдными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъёмы.

Также к работам привлечены 120 работников в составе 22 бригад по ручной уборке. Они очищают остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности и пешеходные переходы.

На придомовых территориях снег убирают около 2,5 тысячи работников коммунальных управляющих компаний. В парках и скверах работают коммунальные предприятия «Зеленстрой»: задействованы 42 единицы техники и 359 работников.

По прогнозам синоптиков, 14 декабря на дорогах ожидается гололедица, днём возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха составит около 0°.

В КГГА призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — быть осторожными и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.

