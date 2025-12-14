  1. В Украине
  2. / Общество

В Киеве выпал первый снег: коммунальные службы работают в усиленном режиме

10:37, 14 декабря 2025
Дорожники очищают магистрали, мосты и тротуары, а синоптики предупреждают о гололедице.
В Киеве выпал первый снег: коммунальные службы работают в усиленном режиме
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 14 декабря выпал первый снег этой зимы. Из-за ухудшения погодных условий к уборке улиц столицы привлечены 184 единицы спецтехники «Киевавтодора», сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В первую очередь дорожные службы очищают от снега и обрабатывают противогололёдными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъёмы.

Также к работам привлечены 120 работников в составе 22 бригад по ручной уборке. Они очищают остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности и пешеходные переходы.

На придомовых территориях снег убирают около 2,5 тысячи работников коммунальных управляющих компаний. В парках и скверах работают коммунальные предприятия «Зеленстрой»: задействованы 42 единицы техники и 359 работников.

По прогнозам синоптиков, 14 декабря на дорогах ожидается гололедица, днём возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха составит около 0°.

В КГГА призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — быть осторожными и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]