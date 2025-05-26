Водії масово відмовляються проходити огляд на стан наркотичного сп’яніння – в судах кажуть, що побоюються замість лікарні опинитися в ТЦК

Все відбувається за одним сценарієм – зупинка поліцією, повідомлення про перебування у розшуку, звинувачення у вживанні наркотиків, запрошення до лікаря-нарколога, відмова, складення протоколу.

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Поліція та суди фіксують десятки випадків відмови власників транспортних засобів від огляду на стан наркотичного сп’яніння.

Причина такого стану речей – водії побоюються, що поліцейські, замість профільних лікарень, відвезуть їх до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як повідомляють у судових засіданнях водії, стосовно яких поліцією були складені протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення, вони відмовляються від огляду в лікарнях не через те, що вживали наркотики, а виключено через побоювання, що замість лікарні поліція відвезе їх до ТЦК.

Так, водій автомобіля для доставки хлібу Микола П. розповів, що 3 квітня його зупинили патрульні поліцейські у Київській області та запропонували пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння у лікаря-нарколога.

При цьому поліцейські також повідомили водію, що він нібито перебуває у розшуку як особа, яка підлягає мобілізації.

Микола П. повідомив поліцейським, що ані в лікарню, ані в ТЦК він поїхати не може, оскільки йому треба розвозити хліб. Також він заперечив, що перебуває у розшуку.

У підсумку поліцейські склали стосовно водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

В суді Микола П. додав, що в ТЦК він їхати не хотів, оскільки має на утриманні дитину-інваліда, а відтак «законна» мобілізація, за його словами, йому не загрожує.

Оскільки факт відмови від огляду на стан наркотичного сп’яніння був зафіксований поліцією на відео, то 5 травня Микола П. був визнаний Тетіївським райсудом Київської області винним у вчинені правопорушення за ст. 130.

Покарання – позбавлення права керування транспортними засобами строком на 1 рік та штраф у розмірі 17 тис. гривень.

В іншому випадку, вдень 17 березня на столичному Берестейському проспекті поліцейські зупинили водія Toyota Андрія С.

Патрульні повідомили водію, що він перебуває у розшуку, як особа, яка підлягає мобілізації, а відтак йому потрібно проїхати з ними до ТЦК.

Коли Андрій С. заперечив факт перебування у розшуку, поліцейські заявили, що водій знаходиться у стані наркотичного сп’яніння і вони мають доставити його до лікаря-нарколога.

Андрій С. погодився їхати до лікарні, однак повідомив, що поїде туди або на власному автомобілі (за кермо авто сяде його батько), або на кареті «швидкої допомоги».

Свою позицію водій мотивував тим, що побоюється, що замість лікарні, поліцейські відвезуть його до ТЦК.

З такими пропозиціями не погодилися вже поліцейські і склали стосовно Андрія С. протокол за ст. 130.

Святошинський райсуд Києва 6 травня встановив факт відмови Андрія С. від огляду на стан наркотичного сп’яніння та визнав його винним у скоєнні правопорушення за ст. 130.

В ще одному випадку, на водія Volkswagen з Полтави Сергія Ч. патрульні поліцейські у березні-квітні склади одразу два протоколи за ст. 130.

В обох випадках поліцейські зупиняли автомобіль Сергія Ч. під різними приводами, навіть під приводом того, що у Volkswagen брудний номерний знак. Також в обох випадках поліцейські раптом повідомляли, що, на їх думку, Сергій Ч. перебуває у стані наркотичного сп’яніння, а відтак йому потрібно проїхати з ними до лікаря-нарколога.

Сергій Ч. в обох випадках відмовлявся їхати з поліцейськими, пояснивши суду, що побоювався, що замість лікарні вони відвезуть його у ТЦК.

У підсумку 7 травня Шевченківський райсуд Полтави притягнув Сергія Ч. до відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 130.

У ще одному схожому випадку, 17 лютого у місті Олександрія Кіровоградської області поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2106, яким керував Сергій М.

Поліцейські повідомили, що Сергій М., на їх думку, перебуває у стані наркотичного сп’яніння та запропонували проїхати до лікаря-нарколога. Однак після того, як водій ВАЗ відмовився їхати до лікарні, вони склали відносно нього протокол за ст. 130.

В суді Сергій М. розповів, що 17 лютого повертався з роботи додому, однак його зупинили патрульні.

Поводилися поліцейські дещо дивно – після перевірки документів, вони у грубій формі почали вимагати відкрити багажник, а потім повідомили Сергію М., що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння і йому необхідно їхати на експертизу.

Сергій М. погодився проїхати до лікаря-нарколога, однак поліцейські повідомили, що повезуть його до лікарні в інше місто – Знам’янку.

Оскільки Сергій М. знав, що у Знам’янці знаходиться Об’єднаний ТЦК та СП, то він відмовився від поїздки. Відтак, поліцейські склали відносно нього протокол за ст. 130.

20 травня Олександрійський міськрайонний суд визнав Сергія М. винним у керуванні автомобілем у стані наркотичного сп’яніння та позбавив права на керування автомобілем.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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