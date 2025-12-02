  1. В Україні

План ЄС щодо мільйона боєприпасів для України зірвано — Кая Каллас

21:10, 2 грудня 2025
Допомога Україні коштує дешевше, ніж війна: Каллас закликала країни ЄС діяти рішучіше.
План ЄС щодо мільйона боєприпасів для України зірвано — Кая Каллас
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що ініціатива з постачання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів досі не досягнута.

«На жаль, ми ще не дійшли до мети. Але сьогодні одна країна-член повідомила, що найближчими тижнями ухвалить ще одне рішення, яке допоможе її реалізувати», — сказала Каллас за підсумками засідання міністрів оборони ЄС у вівторок.

Каллас зазначила нерівномірний розподіл тягаря підтримки України між країнами-членами та закликала тих, хто робить менше, активізуватися. «Допомога зараз коштує значно дешевше, ніж продовження війни», — підкреслила вона.

Серед позитивних новин — підписання Нідерландами угоди з Україною про створення виробничої лінії на нідерландській території. Каллас наголосила на необхідності спільного виробництва та інновацій: «Україна має бойовий досвід, який потрібен європейській оборонній промисловості».

Міністри також обговорили зміцнення європейської оборони, формування «коаліцій спроможностей» (зокрема з ППО та дронів) і координацію інвестицій. Конкретні проєкти очікуються в першій половині 2026 року. Окремо відзначили ініціативу Фінляндії «Варта східного флангу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя ЄС Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]