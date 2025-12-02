План ЄС щодо мільйона боєприпасів для України зірвано — Кая Каллас

Допомога Україні коштує дешевше, ніж війна: Каллас закликала країни ЄС діяти рішучіше.

Фото: ОП

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що ініціатива з постачання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів досі не досягнута.

«На жаль, ми ще не дійшли до мети. Але сьогодні одна країна-член повідомила, що найближчими тижнями ухвалить ще одне рішення, яке допоможе її реалізувати», — сказала Каллас за підсумками засідання міністрів оборони ЄС у вівторок.

Каллас зазначила нерівномірний розподіл тягаря підтримки України між країнами-членами та закликала тих, хто робить менше, активізуватися. «Допомога зараз коштує значно дешевше, ніж продовження війни», — підкреслила вона.

Серед позитивних новин — підписання Нідерландами угоди з Україною про створення виробничої лінії на нідерландській території. Каллас наголосила на необхідності спільного виробництва та інновацій: «Україна має бойовий досвід, який потрібен європейській оборонній промисловості».

Міністри також обговорили зміцнення європейської оборони, формування «коаліцій спроможностей» (зокрема з ППО та дронів) і координацію інвестицій. Конкретні проєкти очікуються в першій половині 2026 року. Окремо відзначили ініціативу Фінляндії «Варта східного флангу».

