План ЕС по поставке миллиона боеприпасов для Украины сорван — Кая Каллас

Помощь Украине обходится дешевле, чем война: Каллас призвала страны ЕС действовать более решительно.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что инициатива по поставке Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов до сих пор не достигнута.

«К сожалению, мы еще не достигли цели. Но сегодня одна страна-член сообщила, что в ближайшие недели примет еще одно решение, которое поможет ее реализовать», — сказала Каллас по итогам заседания министров обороны ЕС во вторник.

Каллас отметила неравномерное распределение бремени поддержки Украины между странами-членами и призвала тех, кто делает меньше, активизироваться. «Помощь сейчас стоит значительно дешевле, чем продолжение войны», — подчеркнула она.

Среди положительных новостей — подписание Нидерландами соглашения с Украиной о создании производственной линии на нидерландской территории. Каллас подчеркнула необходимость совместного производства и инноваций: «Украина имеет боевой опыт, который нужен европейской оборонной промышленности».

Министры также обсудили укрепление европейской обороны, формирование «коалиций способностей» (в частности по ПВО и дронам) и координацию инвестиций. Конкретные проекты ожидаются в первой половине 2026 года. Отдельно отметили инициативу Финляндии «Стража восточного фланга».

