Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Фото: vin.gov.ua

«Судово-юридична газета» у матеріалі про проєкти оновленого Цивільного кодексу вже зазначала, що розширення випадків, на які не поширюється позовна давність, може створити правову невизначеність та ризики зловживань. Також у матеріалі звертається увага на те що надто широкі винятки дозволяють подавати позови через тривалий час, що ускладнює доказування й роботу судів та підриває стабільність цивільних відносин.

Верховна Рада створила проект закону для усунення прогалин у статті 268 Цивільного кодексу України та розширення переліку вимог, на які не поширюється позовна давність.

Основні підстави розробки нового законопроекту

покликаний підвищити справедливість цивільних процедур вирівняти підходи до різних категорій спорів посилити захист найбільш уразливих груп — постраждалих від насильства, шахрайства чи майнових порушень у воєнний час

Ключовий зміст Документу і що він передбачає

Основний зміст законопроєкту №14260 полягає у внесенні однієї цільової зміни до статті 268 Цивільного кодексу України. Документ пропонує доповнити частину першу статті 268 новим пунктом 8, яким визначається, що позовна давність не поширюється на вимогу про захист права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння — тобто на негаторні позови.

У пояснювальній записці наголошується, що чинний перелік винятків із позовної давності не включає такі вимоги, хоча стаття 391 ЦКУ гарантує власнику право вимагати усунення перешкод у користуванні та розпорядженні майном. Через це власник може втратити можливість захистити свої права лише через сплив строку позовної давності. Запропоноване доповнення усуває цю прогалину та надає негаторним позовам статус вимог, щодо яких строк давності не застосовується.

Законопроєкт не створює додаткових витрат з державного бюджету та має на меті підвищити ефективність захисту права власності. Положення документа підтверджені текстом законопроєкту , пояснювальною запискою та порівняльною таблицею.

Аналіз ключових положень

Розширення кола винятків. Законопроєкт №14260 передбачає доповнення статті 268 Цивільного кодексу України новим пунктом 8, яким встановлюється, що позовна давність не поширюється на вимогу про захист права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння, тобто на негаторні позови. Таке доповнення формує розширений перелік вимог без позовної давності та спрямоване на усунення прогалини, що виникла через те, що чинний перелік не включає негаторних вимог, хоча стаття 391 ЦКУ гарантує власнику право вимагати усунення перешкод у користуванні та розпорядженні майном.

Корекція підходів до доступу до правосуддя. Запропонована зміна усуває ситуації, коли власник фактично втрачає можливість подати негаторний позов через сплив строку давності, хоча такі вимоги за своєю природою можуть виникати незалежно від часу та мати тривалий характер. Доповнення статті 268 дозволяє забезпечити повноцінне здійснення права власності без ризику втрати захисту через часові обмеження.

Гармонізація з міжнародними підходами. Європейська практика допускає, що захист права власності повинен бути доступним незалежно від формальних строків там, де порушення є триваючим або власник об’єктивно не може усунути перешкоди самостійно. Запропоноване доповнення відповідає цим підходам, зокрема щодо вимог про усунення перешкод, які тривають або поновлюються незалежно від часу їх виникнення.

Позиція, викладена у матеріалі Вищої школи адвокатури НААУ, підтверджує сформований у судовій практиці підхід, відповідно до якого негаторні позови не обмежуються позовною давністю. Аналізоване рішення Верховного Суду від 09.08.2023 у справі № 922/1832/19 про яке писала Вища школа адвокатури НААУ ще раз закріплює доктрину «тривалого порушення»: доти, доки існують перешкоди у здійсненні права користування чи розпорядження майном, власник має право звернутися до суду незалежно від часу виникнення порушення. Такий висновок, на який посилається HSA, фактично узгоджується зі змістом статті 391 ЦКУ та логікою речово-правового захисту.

Автор: Марія Долинська, юрист

