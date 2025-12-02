Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

«Судебно-юридическая газета» в материале о проектах обновленного Гражданского кодекса уже отмечала, что расширение перечня требований, на которые не распространяется исковая давность, может создавать правовую неопределенность и риски злоупотреблений. Также подчеркивается, что слишком широкие исключения позволяют подавать иски через значительное время после возникновения нарушения, что затрудняет доказывание, увеличивает нагрузку на суды и влияет на стабильность гражданских правоотношений.

Верховная Рада разработала законопроект с целью устранить пробелы в статье 268 Гражданского кодекса Украины и расширить перечень требований, на которые исковая давность не распространяется.

Основные причины разработки законопроекта

Повышение справедливости гражданских процедур. Выравнивание подходов к разным категориям споров. Усиление защиты наиболее уязвимых групп — пострадавших от насилия, мошенничества или имущественных нарушений в условиях войны.

Ключевое содержание документа

Суть законопроекта № 14260 заключается во внесении одного точечного изменения в статью 268 ГКУ. Предлагается дополнить часть первую статьи 268 новым пунктом 8, в котором закрепляется, что исковая давность не распространяется на требования о защите права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения, то есть на негаторные иски.

В пояснительной записке подчеркивается, что действующий перечень исключений из исковой давности не включает такие требования, хотя статья 391 ГКУ гарантирует собственнику право требовать устранения препятствий в пользовании и распоряжении имуществом. В результате собственник может потерять возможность защитить свои права исключительно из-за истечения срока давности. Предлагаемое дополнение устраняет этот пробел и предоставляет негаторным искам статус требований, к которым исковая давность не применяется.

Законопроект не требует дополнительных расходов государственного бюджета и направлен на повышения эффективности защиты права собственности. Его положения подтверждаются текстом законопроекта, пояснительной запиской и сравнительной таблицей.

Анализ ключевых положений

Расширение круга исключений

Законопроект № 14260 дополняет статью 268 ГКУ новым пунктом 8, устанавливающим, что исковая давность не применяется к требованиям о защите права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения — негаторным искам. Это формирует расширенный перечень требований, по которым срок давности не действует, и устраняет пробел, возникший из-за отсутствия негаторных требований в действующем перечне, несмотря на гарантию защиты, установленную статьей 391 ГКУ.

Коррекция подходов к доступу к правосудию

В настоящее время собственник фактически может потерять право подать негаторный иск из-за истечения срока давности, хотя такие требования по своей природе могут возникать независимо от времени и иметь длительный характер. Дополнение статьи 268 обеспечивает возможность полноценной реализации права собственности без риска утраты защиты из-за временных ограничений.

Гармонизация с международными подходами

Европейская практика исходит из того, что защита права собственности должна быть доступна независимо от формальных сроков, если нарушение является продолжающимся, возобновляющимся или собственник объективно не может устранить препятствия самостоятельно. Законопроект № 14260 соответствует этим подходам, прежде всего в части требований об устранении препятствий, которые существуют длительное время.

Позиция ВША НААУ и судебная практика

В материале Высшей школы адвокатуры НААУ рассматривается позиция, подтвержденная судебной практикой: негаторные иски не ограничиваются исковой давностью. В частности, анализируется решение Верховного Суда от 09.08.2023 по делу № 922/1832/19, которое закрепило доктрину «длящегося нарушения».

Согласно этому подходу, пока существуют препятствия в пользовании или распоряжении имуществом, собственник имеет право обратиться в суд независимо от времени возникновения нарушения.

Этот вывод, на который ссылается ВША НААУ, согласуется с содержанием статьи 391 ГКУ и общей логикой вещно-правовой защиты.

Автор: Мария Долинская, юрист

