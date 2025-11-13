Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с обновлением (рекодификацией). Некоторые из них проходят общественное обсуждение. Над проектом обновления Гражданского кодекса рабочая группа работала несколько лет и курировал её лично Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он же является инициатором законопроекта. В рамках этой реформы уже даже отменили Хозяйственный кодекс.

22.10.2025 парламент принял за основу с продлением срока подготовки законопроект № 14056 (книга первая), а уже 05.11.2025 - законопроект № 14057 от 21.09.2025 (книга вторая).

Вскоре появились выводы Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины, которое подвергло законопроект сокрушительной критике. В частности, в вопросе исковой давности.

В ст. 258 проекта предлагается расширить пределы специальной исковой давности. Согласно проекту специальная исковая давность в один год будет применяться, в частности, к требованиям: мужчины, который считает себя отцом ребенка, рожденного женщиной, которая в момент зачатия или рождения ребенка состояла в браке с другим мужчиной, о признании его отцовства; женщины, родившей ребенка в браке, об оспаривании отцовства своего мужа; женщины, которая считает себя матерью ребенка, о признании материнства в отношении ребенка, матерью которого записана другая женщина. Однако следует обратить внимание, что в ст. 258 ГК (как в редакции проекта, так и в действующей) специальная исковая давность устанавливается только в отношении требований по определенному виду отношений (например, об опровержении недостоверной информации, помещенной в медиа (п. 1 ч. 3 статьи в редакции проекта); о расторжении договора 15 дарения (п. 4 ч. 3 статьи в редакции проекта), об обжаловании действий исполнителя завещания (п. 6 ч. 3 статьи в проекте ГК), а не в отношении требований по субъектам этих отношений. ГНЭУ считает, что указанное предложение проекта в предложенном виде не согласуется с принципом юридического равенства участников гражданских (частных) отношений (ст. 3 проекта), поскольку создает особые условия защиты гражданских прав и интересов для определенного круга субъектов.

В ч. 7 ст. 258 проекта предусматривается установление тридцатилетнего срока исковой давности для требований о возмещении вреда, причиненного заказчику противоправными действиями подрядчика по договору подряда на капитальное строительство, которые привели к разрушениям или авариям. Установление 30-летнего срока грозит созданием существенного дисбаланса, нарушает дифференцированный подход в системе исковой давности, ведь в ГК срок исковой давности составляет три года, специальные сроки в большинстве случаев колеблются от одного до десяти лет. Кроме этого, установление столь длительного срока исковой давности может привести к длительной правовой неопределенности в отношении статуса объектов капитального строительства. Кроме того, в соответствии с Принципами международных коммерческих договоров УНИДРУА ст. 10.2. предусмотрено, что максимальный срок исковой давности составляет десять лет.

В ст. 261 проекта предлагается определить разный момент начала течения исковой давности. Так, течение общей исковой давности начинается с момента завершения календарного года, в котором лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права и/или охраняемого законом интереса и о лице, которое его нарушило (ч. 1). В то же время течение специальной исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права и/или охраняемого законом интереса и о лице, которое его нарушило, если иное не определено законом (ч. 2). По мнению ГНЭУ, такое нововведение является довольно сомнительным, поскольку использование формулировки «с момента завершения календарного года» не является общепринятым и понятным для правоприменения и может толковаться как такое, что в некоторых случаях фактически продлевает исковую давность на год. Эксперты отмечают, что разные подходы для общей и специальной исковой давности создают ситуации, когда для схожих по содержанию требований начало течения будет исчисляться по-разному. Указанное положение также не согласуется с Принципами международных коммерческих договоров УНИДРУА, в ст. 10.2 которых определено, что срок исковой давности начинает истекать со дня, следующего за днем, когда кредитор узнал или должен был узнать о фактах, вследствие которых его право может быть осуществлено.

В ст. 264 проекта расширяется перечень оснований прерывания исковой давности. В частности, исковая давность, согласно проекту, прерывается:

предъявлением иска к одному из нескольких должников; если предметом иска является лишь часть требования, право на которое имеет истец; предъявлением в соответствующем процессе в компетентном суде имущественного требования к должнику, в отношении которого открыто производство по делу о банкротстве (неплатежеспособности); предъявлением в суд заявления о выдаче судебного приказа к должнику; совершением нотариусом исполнительной надписи; заключением договора о проведении медиации относительно урегулирования спора, предметом которого являются определенные требования, в части требований, являющихся предметом спора, переданного для урегулирования путем проведения медиации; с момента начала арбитражного разбирательства в международном коммерческом арбитраже; с момента начала рассмотрения спора третейским судом; в других случаях, определенных законом.

Специалисты обращают внимание, что такое расширение оснований для применения оснований прерывания исковой давности повышает риск злоупотребления правом со стороны участников гражданского оборота. Кроме этого, вызывает сомнение целесообразность отдельных оснований для прерывания исковой давности. В частности, исполнительная надпись нотариуса по своей природе является исполнительным документом, который основывается на предварительном признании задолженности как «бесспорной» и лишь открывает возможность принудительного исполнения. Следовательно, исполнительная надпись нотариуса по своей правовой природе не является аналогом судебного иска, а потому, вряд ли может считаться самостоятельным основанием для прерывания исковой давности.

Несмотря на необходимость обновления Гражданского кодекса, выводы ГНЭУ указывают на системные недостатки в ключевых институтах гражданского права. Парламент должен обратить внимание на предостережения, чтобы реформа не превратилась в источник новых проблем для украинского правосудия и бизнеса.

Автор: Тарас Лученко

